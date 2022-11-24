2022-KPSS Ortaöğretim sonuçları açıklandı! Tıkla sonucunu gör
2022 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim sonuçları açıklandı. Adaylar sınav sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ulaşabilecek.Abone ol
ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre 6 Kasım 2022'de düzenlenen 2022-KPSS Ortaöğretim Sınavı’na ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar sınav sonuçlarına https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ulaşabilecek.