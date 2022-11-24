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2022-KPSS Ortaöğretim sonuçları açıklandı! Tıkla sonucunu gör

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
2022-KPSS Ortaöğretim sonuçları açıklandı! Tıkla sonucunu gör

2022 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim sonuçları açıklandı. Adaylar sınav sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ulaşabilecek.

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ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre 6 Kasım 2022'de düzenlenen 2022-KPSS Ortaöğretim Sınavı’na ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar sınav sonuçlarına https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ulaşabilecek.

Sınav sonucunuzu görmek için tıklayın

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