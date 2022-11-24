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Diyanet İşleri Başkanlığı, 500 imam hatip ve müezzin kayyım alacak

Diyanet İşleri Başkanlığı, 500 imam hatip ve müezzin kayyım alacak

Diyanet İşleri Başkanlığı, taşra teşkilatındaki açık pozisyonlar için sözlü sınav sonucuna göre 500 imam hatip ve müezzin kayyım alacak.

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Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 28 Kasım-8 Aralık'ta "https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav" internet adresi üzerinden başvuru yapabilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığınca 2020, 2021 ve 2022'de yapılan Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı'nın (MBSTS) herhangi birinden en az 50 puan alması gereken adayların, sözlü sınavda ise en az 70 puan alması şartı aranacak.

Ankara'da yapılacak sözlü sınavın tarihi, başvuruların tamamlanmasının ardından ilan edilecek.

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