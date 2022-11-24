KPSS sonuçları sorgulama 2022 KPSS ortaöğretim sonuç sorgulama TC ile

ÖSYM'nin 6 Kasım'da yaptığı KPSS ortaöğretim sınav sonuçları son dakika açıklandı. Peki KPSS sonuçlarına nereden bakılır, TC ile 2022 KPSS ortaöğretim sınav sonuç sorgulama ekranı...Abone ol
KPSS ortaöğretim sınav sonuçları açıklandı. ÖSYM tarafından 6 Kasım'da yapılan KPSS ortaöğretim sınavının ardından, sonuçların açıklanması için gözler ÖSYM'den gelecek açıklamaya çevrilmişti. İşte KPSS ortaöğretim sınav sonuçları sorgulama ekranı.
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim sonuçlarında bekleyiş son buldu ve sınav sonuçları açıklandı. İşte ÖSYM KPSS sonuç sorgulama ekranı.
06 Kasım 2022 tarihinde uygulanan 2022-KPSS Ortaöğretim Sınavı’na ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarını 24 Kasım 2022 tarihinde 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecektir.
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Sonuçlar nereden öğrenilir
Adaylar, KPSS sonuçlarını T.C. kimlik numaralarını ve şifrelerini kullanarak; ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden öğrenebilir.
Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.