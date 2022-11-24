AK Parti'den Sisi ile tokalaşma savunması! "Atatürk de Yunan ve İngilizlerle görüşmüştü"

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın darbe ile başa gelen Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi ile tokalaşmasıyla ilgili tartışma devam ediyor. Muhalefet Erdoğan'a sert sözlerle yüklenirken, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, o tokalaşmanın neden yapıldığını, Sisi konusunda neden tavır değişikliğine gidildiğini anlattı. Atatürk'ün savaştığı Yunan ve İngiliz liderlerle görüşmesini örnek gösterdi...

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi ile el sıkışmasıyla ilgili tartımalar sürüyor. Erdoğan, Suriye DEvlet Başkanı Beşar Esad'la da görüşebileceğini açıklarken, muhalefetten sert eleştiriler gelmeye devam ediyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün TBMM'deki grup toplantısında Erdoğan'ın Sisi ile ilgili daha önceki açıklamalarının yer aldığı videoyu izleterek sert eleştiriler getirmişti. İsmail Saymaz, Erdoğan ile Sisi'nin Katar'da tokalaşmasını AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan’a sordu. İşte Turan'ın o açıklamaları...

Yine Rabiamızla gurur duyuyoruz, ancak...

- Erdoğan, ‘Katil’ diye suçladığı Sisi ile ne oldu da el sıkıştı?

- 10 sene önce Mısır’da darbe vardı. Libya, Tunus, Suriye, Mısır darbe süreci, ‘Arap Baharı’ adıyla süreç yaşadı. Türkiye de gündemdeydi. Biz hem Türkiye’ye, hem Mısır’a olan operasyona karşı çıktık. Aradan 10 yıl geçti. Biz yine darbeye karşıyız. Biz yine Mursi’ye rahmet diliyoruz. Biz yine Rabiamızla gurur duyuyoruz. Ancak şartlar, temel parametreler değişti. Mısır gibi köklü bir ülkeyle Türkiye gibi kıymetli ülkenin barışması kadar doğal bir şey olmaz. Mısır’la barışmak durumundayız. Doğu Akdeniz’i Yunanistan ile İsrail’e mi bırakacağız? Mavi Vatan’daki iddialarımızı sağlamlaştırmayacak mıyız? 10 sene önceye nazaran Libya’da oyunu bozmuşuz. Suriye’de sınırdaki terör devletini bozmuşuz. Yeni durumu değerlendiriyoruz.

Atatürk'ün Yunanistan'la görüşmesi gibi...

- Bu bir öngörüsüzlük değil mi? Bugünü öngöremediniz mi?

- Bakınız Türkiye; Yunanistan ve İngiltere ile savaşa girdi. Savaş bitiminde Türkiye kazandı. Birkaç sene sonra Yunanistan ve İngiltere başkanı ile Atatürk ve İnönü görüşmeler yaptı. Savaş başka bir şey, sonucunda görüşmek başka bir şey. Dolayısıyla darbe yapan Sisi’ye karşı çıkmak ile 10 sene sonra Mısır’ın başındaki yöneticiyle görüşmek başka bir şey.

Sisi yine darbe yapsa yine...

- Aynı kişi değil mi bu kişi?

Aynı kişi tabi ki. Atatürk’ün sonradan görüştüğü, cephede savaştığı kişi değil mi?

- Biz Mısır’la savaşmadık ki.

- Biz Türkiye’nin de içerisinde olduğu operasyona dik durduk, tavır aldık. Bugün Sisi darbe yapsa yine dik dururuz.

Sisi şu anda darbeci değil mi?

- Darbeci değil mi şu an?

- Kenan Evren de darbe yaptığında kınayan oldu. Ama Evren’le de zaman içerisinde tüm dünya, Türkiye’nin başında olduğu için görüşmeler yaptı. Bunu okuyamamak büyük bir yanlışlık. Biz darbe günlerinde darbeye karşı çıktığımız için gurur duyuyoruz. O gün “Darbecilere neden karşı çıkıyorsunuz” diyenler bugün barışmaya da karşı çıkıyor.

Sisi'ye mi İmamoğu'na mı?

- Cumhurbaşkanı’nın “Sisi’ye mi oy vereceksiniz, Binali Yıldırım’a mı” sözü neye tekabül ediyor?

- 15 Temmuz sonrası Türkiye’de darbeye karşı dik duranlarla dik durmayanlara ilişkin bir vurgu. Eleştirilebilir, kabul edilebilir. Herkesin tarzı başkadır. Nokta.

- Cumhurbaşkanı vaktiyle çok keskin cümleler kurdu. “Yan yana gelmem”, “Oturmam”, “Diyalog kurmam”, “Barışmam”, “Katildir” gibi.. Bu ifadeler Türkiye’nin çıkarlarını zedeleyen…

- Her darbeci katildir, kan emicidir, demokrasi düşmanıdır. Bunu söylemeyecek miyiz?

İYİ Parti lideri Meral Akşener dün TBMM'de Erdoğan'ın Sisi ile ilgili geçmişte söylediği sözlerden oluşan bir video izlettirmişti...

Ülkenin menfaatleri için...

- Oradaki çelişki soruluyor. O gün “Oturmam” dediğiniz insanla bugün el sıkışmak çelişki değil mi?

- Temel parametreler değişmiştir. Her şart yeni değerlendirmeyi zorunlu kılar. Değişen şartlar içerisinde ülkenin menfaatleri çerçevesinde gereken adımın ne olduğunu değerlendirdik.

Beşar Esad'la da el sıkışacak mı?

- Esad ile de sıkışacak mı?

- Esad’dan bağımsız söylüyorum. Her darbeciye, her halkını bombalayana karşı çıktık, çıkacağız. Ancak ülkemizin menfaatleri, bölgemizin dengeleri neyi gerektiriyorsa da onu yapmaktan çekinmeyeceğiz.