Bugün olacak Merkez bankası kararıyla Türkiye'de 2 yıl sonra tek haneli faiz göreceğiz
TÜRKİYE Merkez Bankası bugün saat 14.00'da faiz kararını ilan edecek. Para piyasası bu son dakika haberine kilitlendi. Merkez Bankası faiz indirimi yapacak beklentisi yüksek. Faizler uzun bir aradan sonra tek haneye inecek.Abone ol
TÜRKİYE Merkez Bankası faiz kararını bugün saat 14:00'te açıklayacak. Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanaklarındaki faiz artırım hızının yavaşlatılmasına ilişkin güçlü sinyallerle pozitif seyrederken, yurt içi piyasalarda gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına çevrildi.
150 baz puan indirim
Yurt içinde, TCMB'nin saat 14.00'te açıklayacağı faiz kararı beklenirken, AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler faiz indirimlerinin devam edeceğini öngörüyor. Ekonomistlerin çoğunluğu politika faizinin 150 baz puan düşürülerek yüzde 9'a çekileceğini tahmin ediyor.
2 yıl aradan sonra tek haneli
Bloomberg HT Araştırma’nın kasım ayı faiz kararı beklenti anketine göre, 19 kurumun medyan beklentisi politika faizinin yüzde 9 seviyesine indirilmesi yönünde oldu. Ankete katılan 16 kurum 150 baz puan, 1 kurum 100 baz puan, 1 kurum 125 baz puan ve 1 kurum 200 baz puan faiz indirimi öngörüyor.
Eğer gerçekleşirse Türkiye'de politika faizi Ağustos 2020'nin ardından ilk kez tek haneye düşecek.
Merkez Bankası bugüne kadar ne yaptı?
Merkez Bankası, Eylül 2021'de faiz indirimlerine başlamış ve üst üste 5 ay politika faizini 100'er baz puan indirmişti.
2021 yılını yüzde 14 faizle tamamladıktan sonra Merkez Bankası, yeni yılda uzun süre faizi sabit tuttuktan sonra ağustos ayında sürpriz bir kararla 100 baz puanlık faiz indirimine gitmişti.
Eylül ayında da 100 baz puanlık faiz indirimine giden Merkez Bankası, ekim ayında ise politika faizini 150 baz puan düşürerek 10.50 seviyesine çekmişti.