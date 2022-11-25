Merve Boloğur'u eşi Mert Aydın neden boşadı gerçek sebep ortaya çıktı meğer neler olmuş
Merve Boloğur 44 günde biten evliliği ile gündemde. Mert Aydın'ın eşi Merve Boloğur'u boşamasının gerçek sebebi ortaya çıktı. TV8 kanalında 2. sayfa programında boşanmanın perde arkası ortaya döküldü. Merve Boloğur hakkında duyacaklarınız inanılmaz.
Murat Dalkılıç ile olan olayı evliliği ile bilinen Merve Boloğur, özel hayatındaki istikrarsızlıktan kurtulabilmiş değil. Mert Aydın ile 'aşk' evliliği yapan Merve Boloğur, bu evliliği de 40'ı çıktıktan sonra bitirdi. Herkes Merve Boloğur ile Mert Aydın'ın evliliğinin neden bittiğini merak ediyordu. Bugüne kadar çok şey yazıldı çizildi. TV8 kanalındaki 2. Sayfa programında anlatılanları ise hiç duymadınız. Meğer bakın gerçek sebep neymiş...
Merve Boluğur’un ikinci eşi olan Mert Aydın’la evliliği sadece 44 sürdü. Merve Boloğur ve Mert Aydın'ın Beykoz Adliyesi’nde sürden boşanma davası sadece 5 dakika sürdü ve resmi olarak yolları ayrıldı. Mert Aydın ve Merve Boloğur adliye çıkışında 'neden boşandınız' soruları ile karşılaştı.
Adliyeye babasıyla birlikte gelen Merve Boluğur, duruşmadan çıkarken “Yanımda babam var lütfen soru sormayın, rahatsız kendisi” dedi. Avukatıyla beraber mahkemeden ayrılan Mert Aydın ise “Olmadı. Yürütemedik Merve’ye her şey için çok teşekkür ederim” dedi. Merve Boloğur boşanacağının haberini sosyal medya hesabından Olmadı teşekkürler, hayat bu. Mert’e de mutluluklar, güzel günlerimiz için teşekkürler” notuyla duyurmuştu.
Boşanmalarının gerçek sebebi ortaya çıktı
Herkes Merve Boloğur ile Mert Aydın'ın neden boşandığını merak ediyordu. Bugüne kadar bir çok şey yazıldı çizildi ama bunları hiç duymadınız. TV8 kanalındaki 2. sayfa programında boşanmanın perde arkası aktarıldı. Meğer Merve Boloğur, Mert Aydın'ı şoke etmiş.