Merve Boloğur'u eşi Mert Aydın neden boşadı gerçek sebep ortaya çıktı meğer neler olmuş

Murat Dalkılıç ile olan olayı evliliği ile bilinen Merve Boloğur, özel hayatındaki istikrarsızlıktan kurtulabilmiş değil. Mert Aydın ile 'aşk' evliliği yapan Merve Boloğur, bu evliliği de 40'ı çıktıktan sonra bitirdi. Herkes Merve Boloğur ile Mert Aydın'ın evliliğinin neden bittiğini merak ediyordu. Bugüne kadar çok şey yazıldı çizildi. TV8 kanalındaki 2. Sayfa programında anlatılanları ise hiç duymadınız. Meğer bakın gerçek sebep neymiş...