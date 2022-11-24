YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin 'ABD ile ortak karargahımız vuruldu' dedi

Terör örgütü YPG’nin sözde liderlerinden “Mazlum Kobani” kod adlı Ferhat Abdi Şahin hava harekatında PKK/PYD’nin ABD ile ortak eğitimlerini gerçekleştirdiği karargahın da vurulduğunu söyledi.

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‘Çözüm süreci’nin tavan yaptığı zamanların gözde gazetecisi eski Taraf yazarı Amberin Zaman Suriye’nin kuzeydoğusunu işgal altında tutan YPG’nin sözde liderlerinden “Mazlum Kobani” kod adlı Ferhat Abdi Şahin ile röportaj yaptı.

Türkiye’nin Pençe-Kılıç Harekatı’na değinen Şahin, hava harekatında PKK/PYD’nin Suriye’deki çatı örgütü SDG’nin ABD ile ortak eğitimlerini gerçekleştirdiği karargahın da vurulduğunu söyledi.

Saldırının hedefinde miydi?

Amberin Zaman’ın sorusu ve Şahin’in yanıtı şöyle:

Al-Monitor: Sizinle defalarca görüştüğüm Haseke’deki ABD öncülüğündeki koalisyon üssüne bitişik karargahınızın bugün bir Türk insansız hava aracı saldırısıyla vurulduğunu teyit edebilir misiniz?

Kobani: Evet. Drone, o binadan yaklaşık 500 metre uzakta bir alana çarptı.

Al-Monitor: Türkiye’nin en çok arananlar listesindesiniz. O saldırının hedefi sen miydin?

Kobani: Bunu kesin olarak söyleyemem. Ama şu da bir gerçek ki, Türkiye geçmişte birkaç kez beni öldürmeye çalıştı ve faaliyetlerimi burada yürüttüğüm biliniyor.

Al-Monitor: ABD ve koalisyon güçleri tam anlamıyla kendi karargahınızın yanında konuşlanmış olduğu için Türkiye’nin saldırıdan önce ABD’ye önceden haber verdiğine inanıyor musunuz?

Kobani: Türkler, Amerikalıların orada olduğunu biliyor. Ortak bir tesis. Orada güçlerimizin ortak eğitimini gerçekleştiriyoruz. Amerikalılara önceden uyarılıp uyarılmadıklarını sormak gerekir, ancak bildiğimiz kadarıyla Türkler fiili bir saldırı gerçekleştirdi.

'ABD'liler saldırıyı bilmiyorlardı' iddiası

Al-Monitor: Bununla ne demek istiyorsunuz?

Kobani: Bence Amerikalılar bu saldırının olacağını bilmiyorlardı. Orada bulunmalarına rağmen saldırı gerçekleşti diyebiliriz.

Kobani: Saldırı olduğunda orada mıydınız?

ABD’nin tavrının Türkiye’nin “tehditlerine” karşı yeterince güçlü olmadığını söyleyen SDG’nin sözde Genel Komutanı, TSK’nın Rusya ve ABD’nin onayı olmadan kara harekatı yapmasını beklemediğini belirtti; “Rusya, Türkiye’nin kara harekatına karşı çıkıyor ama bu yeterli değil. Ayn el Arab (Kobani), Münbiç, Türkiye’nin hedef aldığı tüm bölgeler Rusya’nın kontrolünde. ABD’nin de Suriye konusunda daha net bir politika belirlemesi gerekiyor. DEAŞ ile savaşmaktan öte bir stratejileri yok ve kontrolümüz altındaki bölgelerin geleceğine ilişkin net bir politika formüle edemediler. Eğer bir kara operasyonu olursa, bunun nedeni bu iznin verilmiş olması veya (Rusya ve ABD’nin) sessiz kalmayı seçmesidir.”

Asıl hedefleri Kobani

Teröristbaşı Ferhat Abdi Şahin, Türkiye’nin olası kara operasyonu hakkında bir soruya, “Son zamanlarda Münbiç’ten bahsediyorlar ama asıl hedeflerinin Kobani olduğuna inanıyoruz. Kobani, bizim için son derece semboliktir. DEAŞ’la ile mücadelenin başladığı yer burası” sözleriyle yanıt verdi.