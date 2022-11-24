Bakan Nebati 'kararlıyız' diye duyurdu! 2023'te vana açılıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Karadeniz'de keşfedilen doğal gazın 2023 yılında vanasının açılacağını duyurdu. Bakan, "Enerjide dışa bağımlılığı giderek azaltmak konusunda kararlıyız" dedi.Abone ol
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati "2023'te Karadeniz'de keşfettiğimiz doğal gazımızın vanasını açıyor, nükleer santralimizi devreye alıyoruz. Enerjide dışa bağımlılığı giderek azaltmak konusunda kararlıyız" dedi.
Nebati "Son bir yıllık süreçte katılım finans kurumlarımızın toplam aktifleri iki katına çıkarak Eylül 2022 itibarıyla 1,1 trilyon liraya ulaştı" ifadelerini kullandı.
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Clio aracı 450 bin liradan 370 bine indi otomobilde ÖTV düzenlemesi ile fiyatı ucuzlayan arabalar