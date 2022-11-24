Otomobilde ÖTV düzenlemesi Resmi Gazetede yayımlandı! Hangi otomobil kaç lira ucuzladı?
Otomobil piyasası bıçak gibi kesilmiş bu düzenlemeyi bekliyordu. Beklenen ÖTV düzenlemesi yapıldı. Otomobillerde ÖTV matrah limiti artırıldı. 1600 cc altı araçlarda alt limit 184 bin lira oldu, üst limit ise 280 bin liraya çıktı. Böylece 1600 cc altındaki otomobiller ucuzlayacak. Peki ÖTV düzenlemesiyle hangi otomobil kaç lira ucuzlayacak? İşte ayrıntılar...
Otomobilde beklenen Özel Tüketim Vergisi düzenlemesi yapıldı. Düzenlemeyle ÖTV matrah limitleri değiştirildi. Otomobillerde ÖTV matrah limiti artırıldı. 1600 cc altı araçlarda alt limit 184 bin lira oldu, üst limit ise 280 bin liraya çıktı. Böylece otomobil satış fiyatlarına indirim olarak yansıyacak. Peki hangi otomobil kaç lira ucuzlayacak?.. İşte tek tek hesaplama...
Resmi Gazete'de yayınlanan ÖTV düzenlemesiyle motor silindir hacmi bin 600 metreküp altındaki araçlarda matrah alt limiti 120 bin liradan 184 bin liraya, matrah üst limiti ise 200 bin liradan 280 bin liraya yükseltildi.
Yüzde 45 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 120 bin liradan 184 bin liraya, yüzde 50 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 150 bin liradan 220 bin liraya, yüzde 60 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 175 bin liradan 250 bin liraya, yüzde 70 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 200 bin liradan 280 bin liraya çıkarıldı.
Elektrikli otomobillerde ÖTV kaç oldu?
Kararla elektrikli araçların ÖTV matrah limitleri de değişti. Elektrik motor gücü 50 kilovatı geçip, motor silindir hacmi 1600 cc'yi geçip 1800 cc'yi geçmeyen hibrit motorlu araçlarda da yüzde 45 ÖTV oranı için esas alınan ÖTV matrah eşiği, 130 bin liradan 228 bin liraya ve yüzde 50 ÖTV oranı için esas alınan ÖTV matrah eşiği 210 bin liradan 350 bin liraya yükseltildi.