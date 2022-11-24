DEAŞ'ın kritik ismi yapay zeka teknolojisi sayesinde yakalandı

Yozgat'ta yapay zeka teknolojisinde kullanıldığı operasyonda DEAŞ'lı teröristler film gibi bir operasyonla yakalandı. Peki yakalanan kritik isimler kimler? Bu operasyon neden bu kadar önemli? Detaylar ortaya çıktı.

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Yozgat'ta yapay zeka teknolojisinde kullanıldığı operasyonda DEAŞ'lı teröristler film gibi bir operasyonla yakalandı. Peki yakalanan kritik isimler kimler? Bu operasyon neden bu kadar önemli? Detaylar ortaya çıktı.

Tüm ayrıntıları CNN Türk İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ aktardı. Uludağ'ın değerlendirmeleri şöyle; Aynı kişi ama 3 farklı ortamda çekilmiş fotoğraflar bunlar. Bu DEAŞ'ın kritik ismi DEAŞ'ın Rakka'daki lojistik ve fırınlar sorumlusu Ahmed Alsudan. Peki operasyon nerede yapıldı? Yozgat'ta. Bu Ahmed Alsudan, DEAŞ'lı teröristlerin Irak'taki bütün gıda, ekmek, lojistik ihtiyaçlarını sağlayan, nerede kampları var, nerede tesisleri var ve nerede barınıyorlar... O bilgiye sahip olan kritik bir isim.

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilginç bir çalışma yapıyor. Ekipler Yozgat'ta yaşayan yabancıları tek tek profil-analiz çalışması yapıyor. Sosyal medyalarına giriyor ve resimlerini alıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün bir havuzu var. Olaylara karışmış suçluluların depolandığı bir resim havuzu var. O resim havuzuna tek tek koyuyor. Koyduklarında bu bilgiye ulaşıyorlar.

Yapay zeka taraması yapılıyor

İlk başta şu resim... Bu Ahmed Alsudan'ın daha önce DEAŞ'a yakın bir medya sitesinde çıkan görüntüsünden elde edilmiş bir fotoğraf ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sistem havuzunda bulunan fotoğraf. Ekiplerin sosyal medyadan aldıkları resmi havuza atıyor, yapay zeka taraması yapıyor. Yapay zeka taramasında aslında bu kişinin Ahmet Alsudan olduğu ve DEAŞ'ın kritik fırınlar ve lojistik sorumlusu olduğunu tespit ediyor.

Bunun üzerine çok gizli ve derin bir soruşturma başlatılıyor. Çene yapısı, göz yapısı, burun yapısı, kafa yapısı... Hepsini ayrı olarak değerlendiriyor. Diyor ki; 'Yüzde 80 ihtimali olarak, 90 ihtimali olarak bu kişi bu kişi' diyor. Burada da aslında çok önemli bir bilgi bu. Herhangi bir olaya, eyleme karışmış resmi kişiler var ya, kaçtıklarını düşünüyorlar. Aslında kaçamıyorlar. Çünkü bir şekilde Emniyet'in arşivine girmiş oluyor.

Yozgat'ta yapılan teknik çalışmaların ardından 8 kişilik özel bir hücre tespit ediliyor. Yine Ahmed Alsudan'ın Yozgat Yerköy'de bir markette işçi olarak çalıştığı tespit ediliyor. Ve özel harekat polisinin de katıldığı film gibi yapılan operasyonla Ahmed Alsudan yakalandı, gözaltına alındı. Dün itibarıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.