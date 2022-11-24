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Haluk Levent harekete geçti! Kediyi çatıdan atan caniyi paylaştı: Bulana para ödülü var!

Şarkıcı Haluk Levent sosyal medyada tepki çeken, kedinin çatıdan atıldığı videoyu paylaştı. Levent, bir hayırseverin videodaki kişiyi bilen ve karakola şikayette bulunana 25 bin lira ödül vereceğini açıkladı.

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Sosyal medya platformlarından birinde, çatıya çıkan bir kişinin kediyi eline alıp fırlattığı video paylaşıldı. Video tepkilere neden oldu. Tepki gösterenlerden biri de şarkıcı Haluk Levent oldu.

Haluk Levent, Twitter adresinden videoyu alıntılayıp, "Bir hayırseverimiz aradı. Bu videoyu gönderdi. Bu kişiyi bilen arkadaş en yakın polis karakoluna başvurabilir mi? Başvurusu doğru olan arkadaşa hayırseverimiz 25 bin TL ödül vereceğini açıkladı. Şikayet dilekçesini bu twitin altına yazmanız yeterli. Bizler size ulaşacağız?" paylaşımında bulundu.

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