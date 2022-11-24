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İzmir'de akrabalar arasındaki silahlı kavgada 2 kişi öldü

İzmir'de akrabalar arasındaki silahlı kavgada 2 kişi öldü

İZMİR'in Güzelbahçe ilçesinde akraba 3 kişi arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaşamını yitirdi.

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İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde akraba 3 kişi arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, Mustafa ve Mutlu Aksu ile F.A. arasında Yalı Mahallesi 105 Sokak'ta henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda F.A. üzerindeki silahla Mustafa ve Mutlu Aksu'ya ateş ederek olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin incelemesinde Mustafa ve Mutlu Aksu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenazeler İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, şüpheli F.A'yı sıkı takiple kısa sürede yakaladı.

Soruşturma sürüyor.

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