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İstanbul’da ilginç kedi kurtarma operasyonu taksiyi havaya kaldırdılar

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İstanbul’da ilginç kedi kurtarma operasyonu taksiyi havaya kaldırdılar

ŞİŞLİ’de bir taksici, aracın motoruna giren kediyi kurtarmak için ilginç bir yönteme başvurdu. Cadde üzerine çekici çağıran taksici aracını havaya kaldırıp kediyi kurtarmaya çalıştı.

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Olay, geçtiğimiz hafta Çarşamba günü saat 18.30 sıralarında Şişli Rumeli Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde 34 TBU 93 plakalı taksisiyle seyir halinde olan sürücü, motordan kedi sesi geldiğini fark etti. Hemen taksiyi yolda durduran taksici araçtan inerek kediyi kurtarmaya çalıştı.

Taksici çekiciyle havaya kaldırdı

Kedinin yer değiştirmesi üzerini taksicinin aklını aracı havaya kaldırmak geldi. Olay yerine çağırılan çekiciyle taksinin havaya kaldırılması üzerine vatandaşlar motora giren kediyi kurtarmaya çalıştı.

Öte yandan kedinin yapılan hummalı bir çalışması sonucu kurtarıldığı öğrenildi.

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