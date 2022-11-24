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Düzce'deki deprem Marmara depremini tetikler mi? Kandilli'ye göre 5.9'luk deprem sürpriz değilmiş

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Düzce'deki deprem Marmara depremini tetikler mi? Kandilli'ye göre 5.9'luk deprem sürpriz değilmiş

DÜZCE'deki 5.9 şiddetindeki deprem sonrası herkesin aklında aynı soru oluştu: İstanbul depreminin habercisi mi? Depremin ardından 200'ü aşkın artçı sarsıntı yaşandı. Panik yaratan depreme ilişkin Kandilli'den açıklama geldi. Prof. Dr. Haluk Özener, akıllardaki soru işaretlerini giderdi.

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 Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Düzce'de meydana gelen depremde yaklaşık 7-8 kilometrelik bir fay parçasını kırdığını, bu depremin Marmara depremini tetiklemeyeceğini düşündüklerini söyledi. Özener, depremin Marmara, Batı Karadeniz ve İç Anadolu gibi farklı bölgelerde hissedildiğine değindi.

"7-8 kilometrelik bir fay parçasının kırıldı"

Kuzey Anadolu fayının Bolu civarında iki kola ayrıldığını belirten Özener, "Deprem aslında Düzce Vadisi diyebiliriz, fay vadisi olarak adlandırabiliriz, orada birçok irili ufaklı fay bulunmakta ve o fayların üzerinde, yaklaşık 7-8 kilometrelik bir fay parçasının kırıldığını söyleyebiliriz.

Bizim için sürpriz bir deprem değil bu deprem.


MTA'nın hazırlamış olduğu en son diri fay haritasında burada birçok irili ufaklı deprem üretebilecek aktif fay bulunmakta. Bu deprem de bu faylardan birinin üzerinde oldu." dedi.

Artçılar bugün de sürüyor

Prof. Dr. Özener, bugün saat 09.00 itibarıyla en büyüğü 4,4 olmak üzere 162 artçı sarsıntı meydana geldiğini kaydetti.

Depremin artçılarının bir hafta içinde azalarak biteceğini belirten Özener, bu sarsıntının Marmara depremini tetikleyip tetiklemeyeceği konusunda, "Bizim genel olarak görüşümüz, bu depremin Kuzey Anadolu fayının batı kısmında olacak bir Marmara depremini tetiklemeyeceği yönünde. Dolayısıyla bu depremin olası Marmara depremini tetiklemeyeceği görüşünü taşımaktayız." değerlendirmesinde bulundu.

Özener, AFAD tarafından gerçekleştirilen "Çök-kapan-tutun" tatbikatının da halkın bilinçlenmesi açısından çok faydalı olduğunu söyledi.

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