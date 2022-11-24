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5,9 şiddetindeki depremde oldu! Gölyaka'da korkutan görüntü

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5,9 şiddetindeki depremde oldu! Gölyaka'da korkutan görüntü

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde 93 kişi yaralandı. Depremin ardından 218 artçı sarsıntı meydana geldi. Bölgeden son gelen görüntü korkuttu. İşte Sarıdere köyünde oluşan çatlak...

5,9 şiddetindeki depremde oldu! Gölyaka'da korkutan görüntü

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen 5,9 büyüklüğündeki depremde 93 kişi yaralandı. Bölgedeki 321 binada hasar tespitleri yapılırken, Gölyaka'daki 5 bina ve 8 bağımsız bölümde ağır hasar tespit edildi. 

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5,9 şiddetindeki depremde oldu! Gölyaka'da korkutan görüntü

TRTHaber'de yer alan habere göre depremin ardından Gölyaka ilçesine bağlı Sarıdere köyünde yüzey çatlağı oluştu.

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5,9 şiddetindeki depremde oldu! Gölyaka'da korkutan görüntü

AFAD, deprem nedeniyle bu geceyi evinde geçirmek istemeyen ve evleri hasar gören depremzedelerin barınma ihtiyacının karşılanması için bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

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5,9 şiddetindeki depremde oldu! Gölyaka'da korkutan görüntü

İşte  Sarıdere köyündeki o görüntü...

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