5,9 şiddetindeki depremde oldu! Gölyaka'da korkutan görüntü
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde 93 kişi yaralandı. Depremin ardından 218 artçı sarsıntı meydana geldi. Bölgeden son gelen görüntü korkuttu. İşte Sarıdere köyünde oluşan çatlak...
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen 5,9 büyüklüğündeki depremde 93 kişi yaralandı. Bölgedeki 321 binada hasar tespitleri yapılırken, Gölyaka'daki 5 bina ve 8 bağımsız bölümde ağır hasar tespit edildi.
TRTHaber'de yer alan habere göre depremin ardından Gölyaka ilçesine bağlı Sarıdere köyünde yüzey çatlağı oluştu.
AFAD, deprem nedeniyle bu geceyi evinde geçirmek istemeyen ve evleri hasar gören depremzedelerin barınma ihtiyacının karşılanması için bölgede çalışmalarını sürdürüyor.
İşte Sarıdere köyündeki o görüntü...