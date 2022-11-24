Fatih Altaylı'dan olay yazı! FETÖ ile de barışılacak mı, siz yine alkışlayacak mısınız?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın darbe yapıp Mısır Cumhurbaşkanı olan Aldülfettah Sisi ile tokalaşması ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la da görüşebileceğini açıklaması tartışılmaya devam ediliyor. Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Erdoğan'ın 'barış' girişimlerini destekleyenleri hedef alıp, isim vermeden "FETÖ ile barışılırsa o kararı da alkışlayacak mısınız?" diye sordu...

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HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar ziyaretinde daha önce 'darbeci' dediği Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile görüşmesiyle ilgili olay bir yazıya imza attı. Erdoğan'ın 'barışma' kararını alkışlayıp destekleyenleri hedef alan Fatih Altaylı FETÖ demeden "Yarın, bugün terör örgütü olarak tanımlanan bazı oluşumlarla ya da en azından o oluşumların bazı kanatları ile aynen Sisi ve Esad gibi hızlı bir barışma sürecine girilirse, bu yancılar ona da alkış tutacaklar mı! Yoksa o iş çoktan oldu da, bizim mi haberimiz yok!" dedi. İşte Altaylı'nın o yazısı...

Sisi ile el sıkışma ve mango suyu muhabbeti sonrası, Esad ile barışmaya da iktidarın küçük ama güçlü ortağından yeşil ışık geldi.

Büyük ortak da bizim yıllardır söylediğimiz ama her söylediğimizde hakarete uğradığımız ve ilkesiz olmakla suçlandığımız 'Dış politikada kalıcı küslük ve koşulsuz dostluk olmaz' cümlesini terennüm etmeye başladı.

Bunlar olumlu gelişmeler. Ama birinde 9, diğerinde 11 yıllık yanlış politika ve inadın diyetini halk ve ülke ödüyor.

İktidar ise daha önce küslüğün rantını yedi, şimdi ise barışmanın rantını yemeye hazırlanıyor.

Aklını kiraya verip kolay yaşayanlar...

Akıllarını kiraya vererek kolay yaşam yolunu seçmiş olanlar ise şimdi patronlarından daha hızlı bir dönüş ile dün sövdüklerini, bugün övüyorlar, dün doğru dedikleri politikanın tam tersine bugün de doğru diyorlar.

Rabia heykelleri Irak’taki Saddam heykellerinden daha hızlı bir şekilde indiriliyor, indirilemeyenlerin altına '4 çay' yazılıyor.

Yarın da 180 derece dönüş yapacak mısınız!

Bu durumu alkışlayanların, yarın 180 derecelik bir dönüş daha olsa onu da öveceklerinden ve doğru bulacaklarından kuşkumuz yok.

Acı olan ise bu ilkesizlikte komşuluk yapmak.

Benim merak ettiğim ise şu.

FETÖ'yle barış oldu da bizim mi haberimiz yok!

Yarın, bugün terör örgütü olarak tanımlanan bazı oluşumlarla ya da en azından o oluşumların bazı kanatları ile aynen Sisi ve Esad gibi hızlı bir barışma sürecine girilirse, bu yancılar ona da alkış tutacaklar mı!

Yoksa o iş çoktan oldu da, bizim mi haberimiz yok!