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Başlayan tartışma korkunç bitti! Polis her yerde onu arıyor

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Başlayan tartışma korkunç bitti! Polis her yerde onu arıyor

ADANA'dan son gelen haber korkunç! Seyhan ilçesinde kocası tarafından pompalı tüfekle vurulan kadın yaşamını yitirdi. Kaçan zanlı her yerde aranıyor.

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Abdullah T. ile eşi Müzeyyen T. arasında evlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olay sırasında Abdullah T, eşi Müzeyyen T'yi pompalı tüfekle vurdu, ardından kaçtı. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde üç çocuk annesi Müzeyyen T'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polis ekipleri, zanlı Abdullah T'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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