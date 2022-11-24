Bankadan para çeken muhasebeciye trafikte kanlı pusu!

İstanbul'da, bankadan 2 milyon lira çeken muhasebeci trafikte silahlı saldırıya uğradı. Parayı hırsızlara kaptırmayan muhasebeci, yaralı halde iş yerinin önüne kadar gelmeyi başardı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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İstanbul'da, bankadan 2 milyon lira çeken muhasebeci, kendisini takip eden şüphelilerin silahlı saldırısına uğradı. Şüpheliler, araçla takip ettikleri muhasebeciye kırmızı ışıkta durduğu sırada kurşun yağdırdılar. Araç kapısının kilitli olması nedeniyle parayı alamayan şüpheliler, yaralanan muhasebecinin olay yerinden hızla uzaklaşması ile kaçtılar. Parayı kaptırmayan yaralı muhasebeci iş yerinin önüne kadar gitmeyi başarırken, o anlar kameraya yansıdı

Olay, dün öğle saatlerinde Tuzla ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir firmada muhasebeci olan Nihat K., para çekmek için bankaya gitti. Nihat K., bankadan 20 milyon lira çektikten sonra aracına binerek iş yerine doğru yola çıktı. İş yerine yakın bir noktaya gelen Nihat K., ışıklarda beklediği esnada silahlı saldırıya uğradı. Muhasebeciye bankadan itibaren takip ettikleri ortaya çıkan şüpheliler, araca kurşun yağdırdı.

Aracın kapılarını açamadılar

Araçtan inen 2 saldırgan muhasebeciye 6 el ateş açtı. Araç içerisindeki parayı almak için kapıya yönelen şüpheliler, kilitli olması nedeniyle kapıları açamayınca parayı çalamadan olay yerinden kaçtı. Şüphelilerin saldırısında yaralanan Nihat K. ise, yaralı halde gaza basarak iş yerinin önüne kadar ilerledi. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri konuya ilişkin çalışma başlatırken, muhasebe görevlisi yaralı olarak Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

"5 el silah sesi duyduk"

Yaşanan olaya ilişkin konuşan çevre esnafı Tamer Kılınç, "5 el silah sesi duyduk. Işıklarda saldırmışlar. Yaralı arkadaşımız aracıyla dükkan önüne kadar geldi. İlk müdahaleyi yaptık. Bankadan çıktığını söyledi. Muhtemelen parayı almak için yaptılar. Saldırganlar kapılar kilitli olunca parayı alamamışlar. Durumu polis ekiplerine bildirdik" dedi.