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Depremde büyük hasar gördü! O cami için yıkım kararı

Depremde büyük hasar gördü! O cami için yıkım kararı

 Düzce'nin Gölyaka ilçesinde depremde hasar gördüğü için ibadete kapatılan Sarıdere Köyü Camisi için yıkım kararı verildi.

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Merkez üssü Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, köylerde hasar tespit çalışması gerçekleştiriyor.

İncelemeler sonrası, kolon ve kirişlerinde hasar oluştuğu için ibadete kapatılan Sarıdere Köyü Camisi için yıkım kararı alındı.

Caminin içinde sağlam kalan eşyalar, vatandaşların yardımıyla boşaltılmaya başlandı.

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