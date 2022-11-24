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Hırsızların Whatsapp konuşmalarındaki şifresi polisi şaşkına çevirdi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Hırsızların Whatsapp konuşmalarındaki şifresi polisi şaşkına çevirdi

BURSA'da 10'dan fazla motosiklet çalan hırsızlık şebekesi deşifre edildi. Güvenlik kamerasına yakalanan hırsızların Whatsapp konuşmalarındaki şifresi polisi bile şaşırttı. Hırsızların çaldıkları motosikleti şasi numaralarını silmek için depoya götürürken, "Hastayı ameliyathaneye götüreyim mi?" diye yazdığı ortaya çıktı.

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Merkez Yıldırım, Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinde yaşanan motosiklet hırsızlıkları Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerini harekete geçirdi.

Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmalar neticesinde çalınan motosikletlerin merkez Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi'nde bulunan tamirhane görünümlü depoya götürüldüğünü tespit etti.

Polis ekipleri, tamirhane görünümlü depoya yaptığı baskında farklı renk ve modellerde 7 adet motosiklet, 3 adet motosiklet ön göğsü, motosiklet şasi numaralarını silmek için kullanılan 2 adet spiral makine ve kask ele geçirdi.

Olayla ilgili U.O. (27) gözaltına alınırken emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Olaylara karışan ve deşifre edilen diğer zanlıların yakalanmasına çalışıldığı belirtildi.

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