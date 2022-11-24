BIST 4.907
DOLAR 18,63
EURO 19,40
ALTIN 1.053,13
HABER /  SAĞLIK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! 2022 yılında kaç doktor istifa etti?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! 2022 yılında kaç doktor istifa etti?

Ücret, çalışma koşulları ve güvenlik kaygıları nedeniyle kamudan istifa eden doktorların sayısı belli oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2022 yılında 2 bin 239 uzman hekim ile bin 955 hekimin istifa ettiğini açıkladı.

Abone ol

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2022 yılında 2 bin 239 uzman hekim ile bin 955 hekimin istifa ettiğini açıkladı. “Başta hekimlerimiz olmak üzere sağlık personelimiz sayısında OECD ülkelerine kıyasla hızlı bir artış göstermemize karşın artan talepler karşısında eksiğimiz hala bulunuyor. Hemşire ve ebe sayımızı daha yüksek bir hızla artırıyoruz ama OECD’nin gerisindeyiz” diyen Bakan Koca şunları söyledi:

- Sağlık çalışanlarımızın sayısı, 777 bini Bakanlığımız bünyesinde olmak üzere 1 milyon 359 bine ulaştı. Buna rağmen, yeni insan kaynağına ihtiyacımız var.

- Sağlıkta Beyaz Reform kapsamında almayı planladığımız 85 bin yeni çalışma arkadaşımızla, 115 bin ilave personel istihdamı sağlamış olacağız.

- Beyaz reformun hayata geçmesiyle birlikte kamuya dönüşte ani artış olmuştur.

ÖNCEKİ HABERLER
Merkez Bankası rezervleri yılın en yüksek seviyesinde
Merkez Bankası rezervleri yılın en yüksek seviyesinde
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenlere flaş mesajlar! 66 bin 679 öğretmen, başöğretmen oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenlere flaş mesajlar! 66 bin 679 öğretmen, başöğretmen oldu
Pandora’nın efsane Cuma indirimi için şimdi tıkla
Pandora’nın efsane Cuma indirimi için şimdi tıkla
Hırsızların Whatsapp konuşmalarındaki şifresi polisi şaşkına çevirdi
Hırsızların Whatsapp konuşmalarındaki şifresi polisi şaşkına çevirdi
Depremde büyük hasar gördü! O cami için yıkım kararı
Depremde büyük hasar gördü! O cami için yıkım kararı
Fatih Altaylı'dan olay yazı! FETÖ ile de barışılacak mı, siz yine alkışlayacak mısınız?
Fatih Altaylı'dan olay yazı! FETÖ ile de barışılacak mı, siz yine alkışlayacak mısınız?
Mahkeme o sözleri affetmedi: Halil Sezai’ye hapis cezası verildi!
Mahkeme o sözleri affetmedi: Halil Sezai’ye hapis cezası verildi!
Bankadan para çeken muhasebeciye trafikte kanlı pusu!
Bankadan para çeken muhasebeciye trafikte kanlı pusu!
Başlayan tartışma korkunç bitti! Polis her yerde onu arıyor
Başlayan tartışma korkunç bitti! Polis her yerde onu arıyor
Otomobilde indirim beklerken karamsar açıklamalar peş peşe geldi ikinci el sıfırını geçebilir
Otomobilde indirim beklerken karamsar açıklamalar peş peşe geldi ikinci el sıfırını geçebilir
Anadolu Efes, eski oyuncusu Krunoslav Simon'u onurlandıracak
Anadolu Efes, eski oyuncusu Krunoslav Simon'u onurlandıracak
Merkez Bankası faizi yüzde 9'a indirdi! Asıl bomba bundan sonrası için: Artık faiz indirimi olmayacak
Merkez Bankası faizi yüzde 9'a indirdi! Asıl bomba bundan sonrası için: Artık faiz indirimi olmayacak