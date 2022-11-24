Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! 2022 yılında kaç doktor istifa etti?

Ücret, çalışma koşulları ve güvenlik kaygıları nedeniyle kamudan istifa eden doktorların sayısı belli oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2022 yılında 2 bin 239 uzman hekim ile bin 955 hekimin istifa ettiğini açıkladı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2022 yılında 2 bin 239 uzman hekim ile bin 955 hekimin istifa ettiğini açıkladı. “Başta hekimlerimiz olmak üzere sağlık personelimiz sayısında OECD ülkelerine kıyasla hızlı bir artış göstermemize karşın artan talepler karşısında eksiğimiz hala bulunuyor. Hemşire ve ebe sayımızı daha yüksek bir hızla artırıyoruz ama OECD’nin gerisindeyiz” diyen Bakan Koca şunları söyledi:

- Sağlık çalışanlarımızın sayısı, 777 bini Bakanlığımız bünyesinde olmak üzere 1 milyon 359 bine ulaştı. Buna rağmen, yeni insan kaynağına ihtiyacımız var.

- Sağlıkta Beyaz Reform kapsamında almayı planladığımız 85 bin yeni çalışma arkadaşımızla, 115 bin ilave personel istihdamı sağlamış olacağız.

- Beyaz reformun hayata geçmesiyle birlikte kamuya dönüşte ani artış olmuştur.