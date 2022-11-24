Uzman öğretmenlik sınav sonuçları açıklandı! 2022 Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınav Sonucu nasıl öğrenilir?

Kamuoyunda uzman öğretmenlik sınavı olarak da bilinen Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı sonuçları açıklandı. 19 Kasım Cumartesi günü gerçekleşen sınavın ardından Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sonuçlar duyuruldu. 66 bin 679 öğretmen başöğretmen olma hakkı kazandı. Uzman öğretmen sınav sonuçları nasıl öğrenilir. İşte sınav sonucu sorgulama ekranı...

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Uzman öğretmenlik sınav sonuçları açıklandı. Türkiye genelinde 81 ilde 1489 okulda 28 bin 650 salonda düzenlenen sınavın sonuçları, MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) tarafından paylaşıldı.

Sınav sonucuna göre uzman öğretmen veya başöğretmen unvanı alanlara, sertifikanın düzenlendiği tarihi takip eden ay başından itibaren unvanları için öngörülen eğitim öğretim tazminatı ödenecek ve her unvan için ayrı ayrı olmak üzere bir derece verilecek.

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Sonuçları Erdoğan duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklama sonrasında, uzman öğretmenlik sınav sonuçları açıklandı. Açıklamada; "Uzman öğretmenlik sınavında 422 bin 368 öğretmenimiz başarılı oldu. Muaf tutulanlarla birlikte 516 bin 974 öğretmenimiz uzman öğretmen olma hakkını kazandı. Başöğretmenlik sınavında 66 bin 422 öğretmenimiz başarılı oldu." ifadelerine yer verildi.

Sınava 595 bin 598 kişi başvurdu

Milli Eğitim Bakanlığınca, 3 Şubat 2022 tarihli 7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu'na dayanılarak hazırlanan "Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği"ne göre öğretmenlik, adaylık döneminden sonra öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olmak üzere üç kariyer basamağına ayrıldı.

Öğretmenlik kariyer basamakları eğitimleri için 614 bin 390 öğretmen başvurdu. Bu öğretmenlerin yüzde 99'u yani 606 bin 185'i eğitimlerini tamamladı.

Sınava toplam başvuru sayısı 595 bin 598 oldu.

Türkiye'de halen 75 bin 506 uzman öğretmen, 89 başöğretmen bulunuyor.