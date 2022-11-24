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İsviçre Kamerun maçı kaç kaç bitti? İsviçre Kamerun maçı özeti ve golleri izle

İsviçre Kamerun maçı kaç kaç bitti? İsviçre Kamerun maçı özeti ve golleri izle

2022 FIFA Dünya Kupası G Grubu ilk maçında Seferovic'li İsviçre, Kevin Nkoudou'lu Kamerun'u 1-0 mağlup etti.

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2022 FIFA Dünya Kupası G Grubu ilk maçında İsviçre, Kamerun ile karşılaştı.

Al Janoub Stadı'nda oynanan mücadelede İsviçre, ikinci yarıda Embolo'nun attığı golle Kamerun'u 1-0 mağlup etti.

Bu sonucun ardından İsviçre ilk maçında kazanarak puanını 3'e yükseltti. Kamerun ise sahadan puansız ayrıldı.

İsviçre gruptaki ikinci maçında Pazartesi günü turnuvanın favorilerinden Brezilya ile karşılaşacak. Kamerun ise aynı gün Sırbistan karşında 3 puan arayacak.

İsviçre: 1 - Kamerun: 0

Stat: Al Janoub

Hakemler: Facundo Tello, Ezequiel Brailovsky, Gabriel Chade (Arjantin)

İsviçre: Sommer, Widmer, Elvedi, Akanji, Rodriguez (Dk. 90 Eray Cömert), Freuler, Xhaka, Sow (Dk. 71 Frei), Vargas (Dk. 81 Rieder), Shaqiri (Dk. 71 Okafor), Embolo (Dk. 72 Seferovic)

Kamerun: Onana, Nkoulou, Fai, Castelletto, Tolo, Anguissa, Gouet, Hongla (Dk. 68 Ondoua), Ekambi (Dk. 74 Nkoudou), Mbeumo (Dk. 81 Ngamaleu), Choupo-Moting (Aboubakar)

Gol: Dk. 48 Embolo (İsviçre)

Sarı kartlar: Dk. 36 Fai (Kamerun), Dk. 64 Elvedi, Dk. 83 Akanji (İsviçre)

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