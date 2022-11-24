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Bakan Akar, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake ile görüştü

Bakan Akar, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake ile bir araya geldi. Akar'ın ABD büyükelçisini kabulünde, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG unsurlarına dönük harekatına ilişkin kararlılığı bir kez daha aktardığı öğrenildi.

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Pençe-Kilit Harekatı devam ederken Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, önemli bir ismi kabul etti.

Bakan Akar, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake ile görüştü.

Akar-Flake görüşmesine ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir fotoğraf paylaşıldı. Görüşmenin içeriği hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.

Bakan Akar'ın ABD büyükelçisini kabulünde, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG unsurlarına dönük harekatına ilişkin kararlılığı bir kez daha aktardığı öğrenildi.

Dün de Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

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