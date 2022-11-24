Bir haftalık kocasına yaptığına bakın! Yabancı uyruklu gelin şok yaşattı
YOZGAT’ta 22 yaşındaki genç bir hafta önce evlendiği kadın tarafından dolandırıldı. Bir araca binerek köyden ayrılan Suriye uyruklu gelin yanında neler götürdü neler...Abone ol
Sorgun ilçesinde 22 yaşındaki F.Y. Suriye uyruklu 25 yaşındaki M.H isimli şahıs ile evlendi. M.H düğün gününden bir hafta sonra köye gelen araçla köyden ayrıldı. Gelin M.H. giderken yanında düğün günü takılan 2 adet küpe, 1 adet zincir üzerinde çeyrek altın takılı çerçeveli kolye,1 adet kol saati, 2 adet altın yüzük, 2 adet cep telefonu ve toplam bin 105 TL nakit parayı aldı.
Durumu fark eden F.Y. jandarma ekiplerine haber verdi. Jandarmanın takibi sonucu M.Y. isimli şahıs yakalandı ve sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Yozgat Cezaevine gönderildi.