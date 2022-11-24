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2023 YKS sınavının ne zaman yapılacağı belli oldu! ÖSYM açıkladı...

2023 YKS sınavının ne zaman yapılacağı belli oldu! ÖSYM açıkladı...

Milyonlarca öğrencinin beklediği 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oturumları 17-18 Haziran 2023'te yapılacak.

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ÖSYM'nin internet sitesinden açıklanan sınav takvimine göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oturumları 17-18 Haziran 2023'te yapılacak. YKS, KPSS, ALES, DGS, TUS, DUS, YÖKDİL ve YDS gibi farklı kategorilerde pek çok sınavı organize eden ÖSYM'nin 2023 takvimi belli oldu.

2023 YKS ne zaman yapılacak?

2023-YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavı 1. Oturum (TYT), Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2. Oturum (AYT) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı 3. Oturum (YDT) sınavı için tarihler belli oldu. Buna göre; YKS sınavları 17-18 Haziran 2023'de yapılacak.

2023 ALES sınavı ne zaman yapılacak?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/1) için tarih belli oldu. Buna göre; 2023 ALES/1 sınavı 16 Nisan 2023 tarihinde yapılacak. İşte ÖSYM'nin 2023 sınav takvimi...

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