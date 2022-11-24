Fenerbahçe transferde düğmeye bastı! Osayi Samuel'in alternatifi bulundu!

Katar'da Dünya Kupası'nın devam etmesiyle birlikte takımlar ara transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerin, 22 yaşındaki Brezilyalı sağ bek Matheuzinho için nabız yokladığı iddia edildi. Kanarya, Flamengo yönetimi ile Willian Arao ve Gustavo Henrique transferlerinde kurduğu olumlu ilişkileri Brezilyalı bağ bek içinde kurmayı hedefliyor. Transferin detayları...

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Dünya Kupası için verilen arada Fenerbahçe, teknik direktör Jorge Jesus'un istekleri doğrultusunda ara transfer için çalışmalarına devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'de fazla forma şansı bulamadığı için takımdan ayrılmak istediği iddia edilen ve yurt dışından talipleri bulunan Osayi Samuel için önlemini önceden almak isteyen Fenerbahçe yönetimi transferde düğmeye bastı.

Fotomaç'ın FlaWeb'den derlediği haberde sarı-lacivertlilerin, Flamengo'nun genç sağ beki Matheuzinho ile ilgilendiği belirtildi. Fenerbahçe'nin 22 yaşındaki oyuncu için 3 Milyon Euro'ya yakın bir bonservis bedeli ödemeye hazır olduğu belirtildi.

Mukavelesi 2026 yılında bitiyor

Brezilya ekibinin de Matheuzinho'nun satışına sıcak baktığı öğrenildi. İki yıl önce Londrina'dan Flamengo'ya katılan Matheuzinho, burada forma giydiği 120 maçta 4 gol, 14 asistlik performans sergiledi.

Sağ bek, sağ kanat ve orta sahanın sağında oynama yetisi olan sambacı, merkez orta saha olarak da görev alabiliyor. 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan 1.71 boyunda oyuncunun piyasa değeri 8 milyon Euro olarak ifade ediliyor.