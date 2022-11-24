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Fahrettin Koca istifa eden hekim sayısını açıkladı

Fahrettin Koca istifa eden hekim sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda istifa eden hekim ve halen görevde olan sağlık çalışanlarının sayısını açıkladı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2022 yılında 2 bin 239 uzman hekim ile bin 955 hekimin istifa ettiği bilgisini paylaştı.

Bakan Koca, “Başta hekimlerimiz olmak üzere sağlık personelimiz sayısında OECD ülkelerine kıyasla hızlı bir artış göstermemize karşın artan talepler karşısında eksiğimiz hala bulunuyor. Hemşire ve ebe sayımızı daha yüksek bir hızla artırıyoruz ama OECD’nin gerisindeyiz” dedi.

Sözcü'nün aktardığına göre, Fahrettin Koca ayrıca sağlık çalışanlarının sayısını da paylaşarak, “Sağlık çalışanlarımızın sayısı, 777 bini Bakanlığımız bünyesinde olmak üzere 1 milyon 359 bine ulaştı. Buna rağmen, yeni insan kaynağına ihtiyacımız var. Sağlıkta Beyaz Reform kapsamında almayı planladığımız 85 bin yeni çalışma arkadaşımızla, 115 bin ilave personel istihdamı sağlamış olacağız. Beyaz reformun hayata geçmesiyle birlikte kamuya dönüşte ani artış olmuştur” diye konuştu.

Koca, bütçe görüşmeleri sırasında, "Küresel ekonomik duruma rağmen sağlık harcamalarımızın GSYİH'a oranı yüzde 5 civarındadır. Bilhassa son 4 yıl özel sektör sağlık harcamaları yüzde 1 oranıyla sabit seyrederken kamu sağlık harcamalarında istikrarlı bir artış olmuştur" diye tweet attı.

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