BIST 4.858
DOLAR 18,62
EURO 19,41
ALTIN 1.051,33
HABER /  GÜNCEL

Kamyonette cesedi bulunmuştu! Sır cinayet aydınlandı katil bakın kim çıktı!

Kamyonette cesedi bulunmuştu! Sır cinayet aydınlandı katil bakın kim çıktı!

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde kamyonet içerisinde boynundan vurulmuş şekilde bulunan adamın amcasının oğlu tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

Abone ol

Olay Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Tepeköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre araç içerisinde hareketsiz şekilde duran şahsı gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri Hüseyin Tarım'ın (45) boynunda kan izleri bulunduğunu fark etti. Yapılan incelemede boynundan tüfekle vurulan Tarım'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Özel bir şirkette nakliye işleri yapan Tarım'ın dün gece de evine gitmediği öğrenilirken kim ya da kimler tarafından saldırıya uğradığının tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

Soruşturmayı genişleten ekipler Hüseyin Tarım'ın amcasının oğlu M.T. (26) tarafından öldürüldüğünü tespit etti. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan M.T. ilk ifadesinde Hüseyin Tarım'ın evinin önüne gelerek taşkınlık çıkardığı ve bunun üzerine sinirlenerek öldürdüğünü itiraf etti.

Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen M.T., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul için kriz kapıda! Bakan duyurdu sadece 4 aylık kaldı
İstanbul için kriz kapıda! Bakan duyurdu sadece 4 aylık kaldı
AK Parti TikTok hesabı açtı! İlk paylaşım geldi: "Merhaba TikTok biz geldik"
AK Parti TikTok hesabı açtı! İlk paylaşım geldi: "Merhaba TikTok biz geldik"
Yabancı uyruklu gelinle evlendi 1 hafta sonra dünyası yıkıldı
Yabancı uyruklu gelinle evlendi 1 hafta sonra dünyası yıkıldı
AK Parti MKYK üyesi Şeyma Şendur Amasya'ya kaymakam olarak atandı!
AK Parti MKYK üyesi Şeyma Şendur Amasya'ya kaymakam olarak atandı!
Fenerbahçe transferde düğmeye bastı! Osayi Samuel'in alternatifi bulundu!
Fenerbahçe transferde düğmeye bastı! Osayi Samuel'in alternatifi bulundu!
Otoparktan uçtu havada asılı kaldı! Öğretmenler Günü için gelmişlerdi
Otoparktan uçtu havada asılı kaldı! Öğretmenler Günü için gelmişlerdi
Sarıgül'den Yunanistan'a 'akıllı ol' uyarısı
Sarıgül'den Yunanistan'a 'akıllı ol' uyarısı
Abdullah Avcı'dan flaş transfer açıklaması: "Oyuncu bakıyoruz ama..."
Abdullah Avcı'dan flaş transfer açıklaması: "Oyuncu bakıyoruz ama..."
Bakan Akar, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake ile görüştü
Bakan Akar, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake ile görüştü
CHP'li Engin Altay'dan kara harekatı tepkisi: Hem ABD'den hem Rusya'dan icazet bekliyoruz
CHP'li Engin Altay'dan kara harekatı tepkisi: Hem ABD'den hem Rusya'dan icazet bekliyoruz
Bir haftalık kocasına yaptığına bakın! Yabancı uyruklu gelin şok yaşattı
Bir haftalık kocasına yaptığına bakın! Yabancı uyruklu gelin şok yaşattı
2023 YKS sınavının ne zaman yapılacağı belli oldu! ÖSYM açıkladı...
2023 YKS sınavının ne zaman yapılacağı belli oldu! ÖSYM açıkladı...