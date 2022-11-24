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İstanbul için kriz kapıda! Bakan duyurdu sadece 4 aylık kaldı

İstanbul için kriz kapıda! Bakan duyurdu sadece 4 aylık kaldı

İstanbul'un barajlarında doluluk oranı yüzde 35'in altına inerek, alarm vermeye başladı. İSKİ verilerine göre İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 34.99 olarak ölçtü.

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İstanbul'un barajlarında tehlike çanları çalıyor. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, İSKİ verilerine göre doluluk oranı yüzde 35'in altına inen barajlardaki son duruma yönelik açıklama yaptı. Kirişçi, "Bugün herhangi bir yağış olmasa da bizim barajlarımızda 4 aylık ihtiyacımızı karşılayacak suyumuz var” dedi.

İstanbul'un barajlarında doluluk oranı yüzde 35'in altına inerek, alarm vermeye başladı. İSKİ verilerine göre İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 34.99 olarak ölçülürken, bu oran son bir yılın en düşük oranı olarak kayıtlara geçti. Eskiden suyla dolu olan Alibeyköy Barajı'nın büyük bölümü tamamen kurudu. Papuçdere Barajı'nda ise doluluk oranı yüzde 3 olarak ölçüldü.

İstanbul'da kurak geçen sonbahar aylarının ardından barajlardaki doluluk oranı düşmeye devam ediyor. İSKİ verilerine göre bugün İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 34.99 olarak ölçüldü. Bu oran son bir yılın en düşük doluluk oranı. Geçtiğimiz yıl bugün barajlardaki doluluk oranı yüzde 41.19'du.

İstanbul'un barajlarında bugün itibariyle doluluk oranları;

Alibeyköy Baraj doluluk oranı %18.78

Büyükçekmece Barajı doluluk oran % 42.20

Darlık doluluk oranı % 35.62

Elmalı doluluk oranı % 35.28

Istrancalar doluluk oranı % 27.33

Kazandere doluluk oranı % 10.02

Ömerli doluluk oranı % 36.44

Papuçdere doluluk oranı % 3.00

Sazlıdere doluluk oranı % 41.37

Terkos doluluk oranı % 40.05

Bakan Kirişçi açıkladı

Tarım Varsa Hayat Var Projesi kapsamında 'Türkiye Tarım Politikaları Toplantısı' DSİ 14. Bölge Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantıya katılan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Bugün herhangi bir yağış olmasa da bizim barajlarımızda 4 aylık ihtiyacımızı karşılayacak suyumuz var” dedi.

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