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Pakistan Başbakanı Şerif, Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye’ye gelecek

Pakistan Başbakanı Şerif, Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye’ye gelecek

Pakistan Başbakanı Muhammed Şehbaz Şerif, Pakistan Donanması’na ait 4 Milgem Korvet Gemisi’nden üçüncüsü olan PNS Khyber’i İstanbul Tersanesi’nde denize inişi dolayısıyla Türkiye'ye gelecek. Şerif, 25-26 Kasım’da Türkiye’ye iki günlük resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

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Pakistan Başbakanı Muhammed Şehbaz Şerif, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine 25-26 Kasım’da Türkiye’ye iki günlük resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Başbakan Şerif, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Pakistan Donanması’na ait dört MİLGEM Korvet Gemisi’nden üçüncüsü olan PNS Khyber’i İstanbul Tersanesi’nde ortaklaşa denize indirecek. İki lider ayrıca ikili ilişkiler, bölgesel durum ve diğer ortak çıkar konularını kapsayan geniş kapsamlı görüşmelerde bulunacak.

Başbakan Şerif, Türk iş dünyasının liderleriyle de görüşecek. EİT Ticaret ve Kalkınma Bankası (ETDB) Başkanı, İstanbul’da kalacağı süre boyunca Başbakan Şerif’i ziyaret edecek.

Pakistan Donanması’nın ilk Korveti PNS Babur’un denize indirme töreni Ağustos 2021’de İstanbul’da, ikinci gemi PNS Badr’ın temel atma töreni ise Mayıs 2022’de Karaçi’de yapılmıştı.

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