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Icardi'nin Dünya Kupası hayallerine Messi engeli!

Icardi'nin Dünya Kupası hayallerine Messi engeli!

Arjantinle Katar 2022 Dünya Kupası'nda yer alamayan Mauro Icardi'nin Suudi Arabistan maçı sonrası oldukça üzüldüğü ortaya çıktı. Geçmiş dönemde Messi ile tartıştığı için Icardi'nin kadroya dahil edilmediği biliniyor. İşte son detaylar...

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Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Suudi Arabistan'a 2-1 mağlup olarak şok etkisi yaratan Arjantin'de, Mauro Icardi gibi bir golcünün eksikliği ciddi şekilde hissedildi.

'Bu pisliğin burada ne işi var'
Aslan'ın yıldız santrforu da 8 kez formasını giydiği Arjantin'de tekrar kadroya çağrılmadığı için çok üzgün. Bilindiği üzere Messi, son kez Sampaoli döneminde Milli takıma alınan Icardi için, "Bu pisliğin burada ne işi var" sözleriyle tepkisini göstermiş ve bir daha kadroya davet edilmemesini sağlamıştı.

Messi tavırlı
Messi'nin tavrının sebebi olarak ise yakın arkadaşı Maxi Lopez'in, Wanda Nara ile evliyken, Icardi'nin araya girerek bu evliliği bitirmesi ve sonrasında yaşanan süreç gösteriliyor.

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