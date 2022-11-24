Müşteri gibi geldi! Hırsızlık yapıp bu notu bıraktı kuyumcu şikayetçi olmadı

ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde müşteri gibi girdiği kuyumcuya "Birkaç gün sonra iki misli ödeyeceğim." yazılı not bırakıp bilezik çalan şüpheli gözaltına alındı.

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İlçede dün bir kuyumcuya giren şüpheli İ.B, annesine bilezik alacağını söyleyerek fiyat bilgisi aldı. Elindeki bileziği incelerken kuyumcuya sorular yönelten İ.B, "Abi kusura bakma, bunu yapmak zorundayım. Polise haber verme. Birkaç gün sonra iki misli ödeyeceğim." yazılı not bırakıp kaçtı.

Kısa zamanda dolmuşta yakalanan zanlı karakola götürüldü.

İşletme sahibi Ahmet Danış'ın şikayetçi olmaması üzerine şüpheli, işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Danış, "Çaresizliğinden dolayı olduğunu düşünerek şikayetçi olmadım." dedi.