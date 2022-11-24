Almanya'dan Türkiye açıklaması: Türkiye'yi belkemiği pozisyonunda görüyoruz

Almanya ve Türkiye arasında tarımda ticaret köprüsü kurulacak. Almanya Tarım Bakanlığı temsilcisi Step Systems GmbH CEO'su Braungardt, 'Türkiye'yi diğer ülkelerle kontak içerisinde olabileceğimiz belkemiği pozisyonunda görüyoruz.' dedi.

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Antalya'da devam eden örtü altı tarım sektörü fuarı Growtech'e bu yıl ilk kez milli pavilyonla katılan Almanya, Türkiye ile tarım sektöründe farklı alanlarda ticari işbirlikleri için harekete geçti.

Antalya ANFAŞ Fuar Merkezi'nde kapılarını açan fuarda Almanya Tarım Bakanlığı temsilcisi Step Systems GmbH CEO'su Harald Braungardt, Growtech'in diğer ülkelerle önemli bağlantılar sağladığını belirterek, "Türkiye'yi diğer ülkelerle kontak içerisinde olabileceğimiz belkemiği pozisyonunda görüyoruz" dedi.

Almanya Tarım Bakanlığı temsilcisi olarak, Growtech'in değerlendirme ve raporlamasını yapmak üzere fuara katılan CEO Harald Braungardt, Türkiye ve Almanya'nın geçmişten beri önemli ticari bağlantılara sahip olduğuna dikkat çekti.

Growtech'in potansiyeli dünya çapında

Growtech'in, sadece Türkiye için değil, tüm dünya için büyük bir potansiyele sahip olduğunu ve bu potansiyelin gittikçe arttığını dile getiren Braungardt, "Growtech uluslararası bir fuar. Ürdün, Gürcistan, Rusya, Ukrayna, Azerbeycan gibi ülkelerden katılımlar var. Rusya'da yaşanan olaylardan dolayı onlarla bağlantılarımızı kaybettik, artık Türkiye'de buluşuyoruz. Geniş bir bölge var ve bunun içinde en iyi ilişki kurabileceğimiz platform Türkiye" dedi.

Türkiye yeni bir ticaret köprüsü

Rusya Ukrayna savaşı nedeniyle Almanya'da büyük bir doğalgaz sıkıntısı olduğunu söyleyen Braungardt, "Rusya'dan hiç gaz alamıyoruz. Yüzde 80 alıyorduk, şu an sıfıra düştü. Çok pahalandı, maliyetler yükseldi. Özellikle seralarda. Sadece tarım değil, Almanya'da tüm sektörler çok etkilendi. Böyle fuarlar bizim için tekrar bir bağlantı kaynağı oluyor. Türkiye'yi diğer ülkelerle kontak içerisinde olabileceğimiz belkemiği pozisyonunda görüyoruz. Türkiye bizim için yeni bir ticaret köprüsü konumunda" ifadelerini kullandı.

Growtech'te gelecek sene de yer alacaklarını belirten Braungardt, "Growtech'te arkamızda tarım bakanlığı desteği olarak yeniden geleceğiz. Seneye daha büyük bir alanımız olacak. Yeni ticari işbirliklerine devam etmek istiyoruz" diye konuştu.

"Alman firmaları büyük tarım projelerinde Türklerle partnerlik hedefliyor"

Fuarın Almanya'nın milli katılımıyla daha da güçlendiğini belirten Growtech Fuar Direktörü Engin Er de, "Almanya, giremediği pazarlara Türkiye'de bağlantı kurduğu distribütörler ya da bayiler aracılığıyla girmek istiyor. Kuzey Afrika ve Türki Cumhuriyetler yeni pazarlar olabilir. Türkiye artık bitkisel üretimde çok ilerlemiş durumda. Alman firmaları çok daha büyük projelere Türklerle girebileceklerini düşünüyor. Türk firmaları sera sistemleri ve sulama sistemlerinde iddialı konuma geldiler. Bu bağlamda Türkiye, Almanya ile tarımsal projelerde bir köprü rolü üstleniyor. Growtech, iki ülke arasındaki tarımsal dış ticaretin gelişmesine büyük ivme kazandıracaktır" ifadesini kullandı.