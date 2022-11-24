Cristiano Ronaldo kupa tarihine geçti

Yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, Portekiz'n Dünya Kupası'nda Gana ile oynadığı maçta kupa tarihine geçti. Ronaldo attığı golle 5 dünya kupasında gol atan ilk ve tek futbolcu oldu.

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2022 Dünya Kupası'nda futbol heyecanı son hız devam ediyor. Kupanın en büyük favorileri arasında yer alan Portekiz, turnuvadaki ilk maçına bu akşam Gana karşısında çıktı.

H Grubu'nda oynanan Portekiz - Gana maçında tüm gözler Cristiano Ronaldo'nun üzerindeydi.

Maça ilk 11'de başladı

Kupanın en büyük yıldızlarından birisi olan 37 yaşındaki efsane, Portekiz'in Gana ile karşılaştığı maça ilk 11'de başladı.

Cristiano Ronaldo, geçtiğimiz günlerde Manchester United ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshetmişti.

Kupa tarihine geçti

Cristiano Ronaldo, Gana karşısında attığı penaltı golüyle kupa tarihine geçti.

5 kupada gol atan tek oyuncu

Ronaldo, 5 dünya kupasında gol atan ilk ve tek futbolcu olarak dünya kupalarının tarihine geçti.