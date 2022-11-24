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Bakan Bilgin müjdeli haberi duyurdu! Erdoğan 28 Kasım'da açıklayacak

Bakan Bilgin müjdeli haberi duyurdu! Erdoğan 28 Kasım'da açıklayacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kamudaki sözleşmeli personel düzenlemesini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pazartesi günü kabine toplantısında açıklayacağını duyurdu.

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Sözleşmeli memurlara kadro verileceğinin açıklanmasının ardından binlerce memur, kadroların ne zaman verileceğini araştırmaya başladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, konuya ilişkin açıklama yaptı.

"Düzenlemenin son hali pazartesi açıklanacak"

Vedat Bilgin, kamudaki tüm sözleşmeli personeli kapsayan düzenlemenin son halini, Cumhurbaşkanı Erdoğan pazartesi günü Kabine Toplantısı'nın ardından kamuoyu ile paylaşacağını açıkladı.

Bakan Bilgin, "Kamudaki tüm sözleşmeli personeli kapsayan düzenlemenin son halini Cumhurbaşkanı Erdoğan pazartesi günü Kabine Toplantısının ardından kamuoyu ile paylaşacak." dedi.

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