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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan SMA ilacı açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan SMA ilacı açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, SMA hastaları için yaptığı açıklamada, "Bilim Kurulumuz, oral kullanımı olan etkisini göstermiş ikinci bir ilacın kullanımını önerdi." dedi.

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SMA hastaları için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli bir açıklama geldi. Bakan Koca, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

"Bu ilacın kullanıma alınması için işlemleri başlattık"

Bakan Koca ikinci bir ilacın Bilim Kurulu tarafından önerildiğini belirterek, "Bilim Kurulumuz, oral kullanımı olan etkisini göstermiş ikinci bir ilacın kullanımını önerdi. Bu ilacın kullanıma alınması için işlemleri başlattık" ifadelerini kullandı.

"SMA konusu kesinlikle bir ödeme sorunu değildir"

SMA konusunun hassas bir konu olduğunu belirten Bakan Koca, "SMA konusu kesinlikle bir ödeme sorunu değildir. Binden fazla SMA hastamız var ve tedavilerini etkinliğini ispat etmiş ilaçla masraflarının tamamını devletimiz karşılayacak şekilde kullanıyoruz. Bunun mali bir konu olmadığı şu örnekle izah edilebilir. Türkiye'de toplam 250 hastası için başka iki nadir hastalıkta kullanılan, sadece iki enzim türü için yıllık SMA hastaları için ödenen toplam miktarın iki katı ödeme yapıyoruz. 60 milyon avro SMA için, 120 milyon avro iki enzim için ödüyoruz. 250 hasta için. Sorun nerede? Zolgensma isimli gen tedavisinin ödeme kapsamında olmaması. Bahse konu tedavinin etkinliğini SMA Bilim Kurulumuz değerlendiriyor. Bu bilim kurulu fakültelerimiz ve sahada özellikle hastaları tedavi eden hocalarımızdan oluşan bir bilim kurulu. Bakanlık karar vermiyor. SMA Bilim Kurulumuz, SMA hastası çocuklarımızın tedavisini üstlenen bilim insanlarından oluşuyor. SMA Bilim Kurulu, tedavinin etkinliği ile ilgili yeterli kanıt olmadığı gerekçesiyle şimdilik uygulamaya alınmasının bir gereklilik olmadığını ifade etti. Kaldı ki üretici, belirtisi olmayan hastalara bu tedavilerin uygulanmasını zaten önermiyor. Üreticinin kendisi belirtisi olmayan hastalara önermiyor" dedi.

"Yerli üretim HPV kitinin kullanıma alınmasını sağlayacağız"

Yerli üretim HPV girişimlerinden bahseden Bakan Koca, "HPV tanı kitleri için TÜSEB'i görevlendirdik. Alt yapıyı değerlendirerek, yerli üretim HPV kitinin kullanıma alınmasını sağlayacağız." dedi.

"Ocak 15'e kadar da bu 27 bin sözleşmeli hekimin açıktan atamalarını yapıyor olacağız"

Diğer yandan hekimlerin atamalarıyla ilgili de bilgilendirme yapan Bakan Koca, atamalar için tarih verdi.

32 bin polikliniğe 32 bin tıbbi sekreter alacaklarını duyuran Bakan Koca, "İlk 16 bini de gelecek hafta kılavuz yayınlanınca görmüş olacaksınız. Sözleşmeli hekim kadrolarını da yaygınlaştırıyoruz. Böylece sıkıntı çektiğimiz yerlerde hekim istihdamına teşvik ediyoruz. Yani en geç Ocak 15'e kadar da bu 27 bin sözleşmeli hekimin açıktan atamalarını yapıyor olacağız" açıklamasında bulundu.

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