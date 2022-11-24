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Cumhurbaşkanı Erdoğan FETÖ konusunda geri adım atar mı?

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar ziyaretinde Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile görüşmesine ilişkin oldukça tepki çeken bir yazı kaleme almıştı. Altaylı özetle FETÖ'nün adını anmadan, yarın terör örgütü olarak tanımlanan bazı oluşumlarla da benzer bir barışma süreci yaşandığında yine destek verilip verilmeyeceğini sorguladı. Hadi Özışık, FETÖ ile girdiği büyük mücadele ile tanınan Cihat Yaycı Paşa ile bu konuyu değerlendirdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın darbe yapıp Mısır Cumhurbaşkanı olan Aldülfettah Sisi ile tokalaşması ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la da görüşebileceğini açıklaması tartışılmaya devam ediliyor.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı dikkat çeken bir yazı kaleme alıp, Erdoğan'ın 'barış' girişimlerini destekleyenleri hedef almış, isim vermeden "FETÖ ile barışılırsa o kararı da alkışlayacak mısınız?" diye sormuştu. 

İnternethaber Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık'ın youtube kanalına konuk olan Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi kurucusu Cihat Yaycı Paşa böyle bir durumun mümkün olup olmadığı sorusuna cevap verdi;

FETÖ ile mücadele konusunda en kararlı kişi Erdoğan

''Ben böyle bir durum yaşanmasını asla mümkün görmüyorum. Bir kere şunu söylemek isterim ki FETÖ ile mücadele konusunda en kararlı en iradeli gördüğüm kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır. Dolayısıyla böyle bir vatan hainliğiyle millete kastetmiş bir örgütün lideriyle el sıkışması sözün bittiği yerdir. Böyle bir şeyin yaşanacağını hayal bile edemiyorum.''

Erdoğan'a büyük haksızlık

Bu konuyu ortaya atan gazetecileri töhmet altında bırakmak istemediğini ifade eden Hadi Özışık ise ülkenin Cumhurbaşkanı Mısır Cumhurbaşkanı ile biraraya geldi diye böyle bir mukayese yapılmasının haksızlık olduğunu ifade etti.

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