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Cihat Yaycı Paşa'ya göre Erdoğan'ın Sisi'nin elini sıkması doğru mu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçmişte darbeci ve zalim diye nitelendirdiği Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüşmesine muhalefetten peş peşe tepkiler gelmişti. Kimileriyse devletler arası ilişkilerde küslük olmaması gerektiğini ifade ederek Erdoğan'a destek vermişti.

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İnternethaber Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, youtube kanalında konuk ettiği, Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi kurucusu Cihat Yaycı Paşa ile bu konuyu değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Dünya Kupası açılışında Mısır Devlet Başkanı Abdulfettah Sisi ile el sıkışması,  günlerce Türk medyasında gündemin ana konusu haline gelmişti. Kimileri bu görüşmeyi normal karşılarken, kimileri ise Erdoğan'ın geçmiş yıllardaki Sisi ile ilgili açıklamalarını hatırlatarak bu görüşmeye tepki gösterdi. 

Menfaatler ne gerektiriyorsa devletler ona göre hareket etmeli

Hadi Özışık'ın bu konuya ilişkin görüşlerini sorduğu Cihat Yaycı şöyle konuştu; ''Uluslararası ilişkilerin temel ilkesi şudur, devletlerin kalıcı dostluk veya düşmanlıkları yoktur. Menfaatler ne gerektiriyorsa devletler ona göre hareket etmelidir. Ben en başından beri Doğu Akdeniz'deki kıyıdaş ülkelerle ilişkilerin geliştirilmesi taraftarıydım. Mısır'la ilişkilerin düzelmesinden son derece memnun olurum. Çünkü Türkiye'nin menfaati bu yöndedir.''

Erdoğan'ın tek kare fotoğrafı Yunanistan'ı yerinden oynattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sisi ile verdiği bu fotoğraf karesi sonrası Yunanistan'dan Mısır'a bir ziyaret gerçekleşmesini de değerlendiren Yaycı, tek bir fotoğraf karesinin bile bölgedeki dengeler adına ne kadar önemli olduğuna vurgu yaptı.

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