Tek haneli faiz dış basında nasıl yankılandı?

TCMB, politika faizini yüzde 9 seviyesine indirme kararı dış basında da yankı buldu. Enflasyona karşı aylardır faiz artıran ABD ve AB'nin gibi ülkelerin aksine Türkiye'nin faizleri indirmesinden rahatsız olanların yeni umudu seçimler oldu.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizini 150 baz puan düşürerek yüzde 9 seviyesine düşürdü.

Merkez'in son dört toplantıdaki faiz indirimi 5 puanı buldu. Merkez Bankası bu yıl faizde üst üste dört kez indirime gitti. Türkiye'nin faiz kararı dış basında da geniş yankı buldu.

The wall street journal

Amerikan The Wall Street Journal gazetesi, ülkenin yüksek enflasyon oranına rağmen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talep ettiği bir para politikasını yoğunlaştırarak, perşembe günü kilit faiz oranını art arda dördüncü kez tek haneye indirdiğini yazdı.

Gazete, Erdoğan hükümetinin küresel ekonomide tarihsel olarak gözlemlenenin aksine faiz indirimlerinin eninde sonunda daha düşük enflasyona yol açacağına yönelik sözlerini aktardı.

WSJ, Dünyanın dört bir yanındaki merkez bankaları, yüksek enerji fiyatları, küresel tedarik zinciri kesintileri ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden kaynaklanan yaygın enflasyonu yatıştırmak için bu yıl faiz oranlarını yükselttiğini yazdı.

Ekonomistlere göre Türk hükümeti, ulusal para biriminde daha hızlı bir düşüşü önlemek için bir dizi adım attı ve bu yıl lirayı savunmak için 60 milyar dolardan fazla döviz harcadı. Hükümet ayrıca, insanları paralarını lira cinsinden tutmaya teşvik eden özel bir tasarruf programı oluşturdu ve ihracatçıları döviz gelirlerinin %40'ını merkez bankasına satmaya zorlayan bir kural getirdi.

BLOOMBERG

Amerikan merkezli Bloomberg de Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz oranını yüzde 9'a indirdiğini ve gevşetme döngüsünü bitirdiğini yazdı.

Merkez bankasının üst üste dördüncü toplantıda göstergeyi düşürdüğünü ifade eden gazete, "Enflasyon şu anda resmi hedefin 17 katı üzerinde seyrediyor" yorumunda bulundu.

NASDAQ

Nasdaq.com'da yer alan haberde, Türkiye Merkez Bankası'nın politika faizini beklendiği gibi 150 baz puan indirerek yüzde 9'a indirdiğini, Erdoğan'ın tek haneli oran çağrısına paralel olarak gevşeme döngüsünü durdurma kararı aldığını söyledi.

Gazete haberinde, enflasyonun 2021 sonbaharından bu yana Erdoğan'ın peşinde olduğu ve geçen yılın sonlarında bir para birimi krizini ateşleyen alışılmışın dışında bir gevşeme döngüsünün tetiklediği şeklide yükseldiğini kaydetti.

Haberde, kendisini faiz düşmanı olarak tanıyan 'Erdoğan'ın, ekonomik programı kapsamında faiz oranlarını düşürürken yatırımları, üretimi, ihracatı ve istihdamı artırmayı hedefliyor.

Reuters tarafından ankete katılan yedi ekonomistin altısı, 2023'te politika faizini yüzde 16 ve 35 aralığına getirecek sıkılaştırmaya yönelik bir dönüş bekliyordu.

DÜŞÜK FAİZ RAHATSIZ ETTİ

Habere göre analistler, Türkiye'nin izlediği "yeni ekonomik politikanın" Erdoğan'ın gelecek yıl yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yeniden seçilmesine bağlı olacağını söyleyerek, muhalefetin kazanmasıyla Türkiye'nin ortodoks ekonomi politikalarına geri dönebileceğini söyledi.