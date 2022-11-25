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Brezilya, turnuvaya Sırbistan galibiyetiyle başladı

Brezilya, turnuvaya Sırbistan galibiyetiyle başladı

2022 Katar Dünya Kupası'nın G Grubu maçında Brezilya, Sırbistan'ı 2-0 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı.

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2022 Katar Dünya Kupası'nın G Grubu maçında Brezilya, Sırbistan ile karşı karşıya geldi. Sambacılar, Sırbistan'ı 2-0 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı.

Sambacılar, ilk yarıda hafif tutuk bir görüntü sergilese de ikinci yarıda adeta dans etti ve Sırbistan karşısında 3 puana ulaşmayı başardı.

Richarlison galibiyeti getirdi

Brezilya'yı galibiyeti getiren golleri Richarlison attı. 62. dakikada Vini Jr'ın kaleciden seken topunu iyi takip eden Richarlison, güzel bir dokunuşla takımını öne geçirdi ve Sırbistan'ın kilidini açtı.

73. dakikada ise yine Richarlison harika bir gole imza attı. Vini Jr'ın akıl dolu ortasını kontrol eden Richarlison, havalanan topa harika bir vole vurarak turnuvanın şimdiye kadarki en güzel golüne imza attı ve skor 2-0 oldu.

Brezilya, İsviçre ile karşılaşacak

90 dakika, Brezilya'nın üstünlüğü ile sona erdi. G Grubu'nda Brezilya 28 Kasım'da İsviçre ile karşılaşacak. Sırbistan ise aynı gün Kamerun ile kozlarını paylaşacak.

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