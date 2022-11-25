Düzce'de hangi depremzedeye kaç lira yardım yapılacak? 71 bina 134 bağımsız bölüm yıkılacak

DÜZCE 5.9'luk depremle sarsılmıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Düzce depreminin hasar tespit raporunu açıkladı. Hasar Tespit Komisyonu kurulduğunu duyuran Bakan Soylu, depremde ağır hasar alan konutlar için eşya ve kira yardımı yapılacağını duyurdu. Bakan Kurum ise, "6 binamızı acil yıkılacak olarak belirledik. Düzce genelinde 71 bina, 134 bağımsız bölüm yıkılacak" dedi.

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5.9'luk deprem yaşayan Düzce’de inceleme yapan ve yetkililerden bilgi alan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum akşam saatlerinde Düzce Valiliği’ne gelerek toplantı yaptı. Ardından da Soylu ve Kurum, deprem sonrası yaşananlarla ilgili basın toplantısı yapıp bilgilendirme yaptı.

"Deremde yaralanan 13 vatandaşımızın tedavilerine devam ediliyor" diyen Bakan Soylu, "Vatandaşlarımızın barınma ihtiyacı oldu. 99 depremi büyük etki oluşturdu. Evine girmek istemeyenler oldu. Çocuklar korktu. Vatandaşlarımızın barınmasına imkan sağlamak için adımlarımızı attık. 19 bölgede çadır alanları oluşturduk. Gençlik merkezleri kapalı spor salonları açıldı ve misafir edildiler. AFAD, Kızılay ve belediyemiz 20 bine yakın battaniye dağıttılar. 600'a yakın ısıtıcı dağıtıldı. 23 bin 265 kişiye sıcak Yemek verildi." dedi.

27 milyon lira ödenek geldi

"Bu depremin farklı yönü var. Her afetin kendi karakteri vardır." diyen Bakan Soylu "Özellikle hocalarımızın da söylediği ivmelenmesi yüksek bir Deprem. Eşya zararları söz konusu oldu. 110 ekip çalışmalarına başladı. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ile toplam 27 milyon liralık ödenek ulaşmış oldu. Vatandaşımızı yalnız bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.

Kime ne kadar yardım yapılacak?

Ağır hasarlı konutlar olduğunu hatırlatan Bakan Soylu Düzce'li depremzadelere yapılacak yardımları şöyle sıraladı:

- Ağır hasarlı konutlarda eşyasını almadan çıkıyorsa 90 bin liraya kadar eşya yardımı yapacağız.

- 30 bin lira kira ve taşınma yardımı gerçekleştireceğiz.

- Kiracılar varsa 15 bin liraya kadar taşınma yardımı gerçekleştireceğiz.

- Konteynera geçiyorsa 15 bin liraya kadar yardımda bulunulacak.

- Eşya hasarları için tespit komisyonu oluşturduk. Eşya hasarlarının 5 bin liraya kadar karşılanmış olacak.

- Çatı hasarları da var. Bunlarla ilgili de 5 bin liradan 15 bin liraya kadar karşılayacağız.

- Az hasarlı yapılar var. 3 bin 5 bin 7 bin civarında destek olacağız. Vatandaşlarımızın karşılaştığı bu zor durumda bir nebze olsun katkı koyacak adımlar atmaya devam edeceğiz.

71 bina ve 134 bağımsız bölüm yıkılacak

Gölyaka merkezli deprem sonrası hasar gören tüm mahallerde tespitlerin tamamlandığını anlatan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bize gelen taleplerin büyük kısmını hallettik. Yüzde 70'e yakın hasar tespit yapılmış oldu. 6 binamızı acil yıkılacak olarak belirledik. Düzce genelinde 71 bina, 134 bağımsız bölüm yıkılacak olarak tespit edildi. Ağır hasarlı evlerde oturan vatandaşlarımız evlerine giremeyecekler. Belediyelerimizin altyapı çalışmalarını yapması için 10 milyon kaynak aktarıldı. TOKİ'mizle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Mevcut sosyal konut projemize ilaveten ağır hasarlı binalarımız için projelerimizi arkadaşlarımız hazırladılar" dedi.

Kentsel dönüşüme devam edilecek

Bu afetlerin kentsel dönüşümün önemini gösterdiğini belirten Bakan Kurum, "99 depremi sonrası yaptığımız düzenlemelerle 6.6 milyon ev ve işyerinin denetimi tamamlandı. İlk evim projesiyle bin 100 konut inşa edeceğiz. 8 kentsel dönüşüm alanı var. Bina kimlik sistemi getirdik ve binanın yapısı projesi oturan vatandaşlarımızın nüfus bilgilerine ulaşabiliyoruz. Biz kararlı bir şekilde kentsel dönüşüm projelerine devam edeceğiz. Deprem ve deprem dönüşümü siyaset üstü bir mesele" ifadelerini kullandı.