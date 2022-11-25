Meral Akşener'e çiçek veren öğretmenin maaşı kesildi, sürgüne gönderildi

GİRESUN'a giden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i karşılayanlar arasında yer alan ve Akşener'e çiçek veren 21 yıllık öğretmenin başına gelmeyen kalmadı. Maaşının yarısı kesildi, evinden 65 kilometre uzaktaki okula sürgüne gönderildi.

Abone ol

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 20 Temmuz'da Giresun ve ilçelerinde yaptığı esnaf ziyaretinde kendisine çiçek veren öğretmenin başına gelmeyen kalmadı. 21 yıllık öğretmen Mustafa Dizdar, Bulancak'ta Akşener'e bir buket çiçek verdi. Bu anları bir arkadaşı sosyal medyadan paylaştı.

Öğretmenin mitinge gitmesi suç mu?

Sözcü'nün haberine göre, Giresun İl Milli Eğitim Müdürlüğü de Piraziz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi muhasebe öğretmeni Dizdar hakkında siyasi faaliyetlere katıldığı gerekçesiyle soruşturma açtı. Dizdar savunmasında siyasi faaliyette bulunmadığını, mitingde olmasının suç oluşturmadığını ve görüntülerin kendisinin paylaşmadığını söyledi.

Maaşının yarısı kesildi, sürgün edildi

Değerlendirmede Dizdar'a yükseleceği son kademede olduğu için kademe ilerleme cezası uygulanamadı. Yerine maaşının yarısının kesilmesine ve eski okuluna 65 kilometre uzakta olan Güce ilçesindeki Güce Çok Programlı Anadolu Lisesi'ne tayinine karar verildi.

Akşener'e çiçek verdiği için sürgün edilen 21 yıllık öğretmen Mustafa Dizdar

Karşı dava açmaya hazırlanıyor

Dizdar cezalara itiraz etti. Karşı dava açmaya hazırlanan, Milli Eğitim Bakanlığı'na da dilekçe yazarak cezanın kaldırılmasını isteyen “Bir olaya iki ceza verildi. Bu Anayasa'ya da aykırı” dedi.