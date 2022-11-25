AK Parti Milletvekili Emine Zeybek'in eşine 'uyuşturucu'dan 2 yıl 6 ay hapis cezası

AK Parti Milletvekili Emine Zeybek'in emekli Savcı olan eşi Faruk Sarıoğlu'na eroin operasyonuna bakan savcı meslektaşına rüşvet teklif ettiği gerekçesiyle Yargıtay 5. Ceza Dairesi tarafından 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

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Erzurum'da 2016 yılında düzenlenen uyuşturucu operasyonda 1 ton 535 kilogram eroin ele geçirildi. Cumhuriyet tarihinde tek operasyonda ele geçirilen en büyük miktardaki eroin operasyonuna ilişkin yürütülen soruşturmada aralarında uyuşturucu madde ticareti yapan ve örgütün elebaşı olduğu iddia edilen Mehmet Zeki Fidan'ın da olduğu 6 kişi tutuklandı.

Uyuşturucu baronunun avukatlarıyla...

Bu tutuklamadan bir hafta sonra Mehmet Zeki Fidan’ın avukatı Oktay Bağatır ve Nejdet Altan Erzurum’a giderek Savcı Faruk Sarıoğlu ile görüştü. Sarıoğlu bu görüşmeden sonra dosyaya bakan meslektaşını arayarak odasına çay içmeye davet etti. Sarıoğlu burada meslektaşının bu avukatlarla görüşüp görüşemeyeceğini sordu.

Tepki gösterince 'bunu kimseye söyleme' dedi

Soruşturmayı yürüten savcı bu duruma tepki göstererek konuyu başsavcıya bildireceğini söyledi. Bunun üzerine Sarıoğlu, “Sen bunu kimseyle paylaşma. Boşuna beni de lekelersin. Ben zaten senin bu teklifi hoş karşılamayacağını onlara söyledim” dedi.

Savcıdan dosyayla ilgili bilgi almaya çalıştı

İlerleyen günlerde ise Faruk Saroğlu meslektaşının odasına giderek söz konusu dosya hakkında bilgi almaya çalıştı. Daha sonra soruşturma savcısının şikayetiyle konu yargıya taşındı. Birinci sınıf yargı mensubu olduğu için Faruk Sarıoğlu hakkında Yargıtay'da dava açıldı.

4 yıldan 12 yıla kadar hapsi istendi

Faruk Sarıoğlu’nun yargılanmasına Yargıtay 5. Ceza Dairesi’nde başlandı. Savcı Faruk Sarıoğlu’nun, ”Görevinin ifasıyla ilgili bir işi yapması veya yapmaması için, doğrudan veya aracılar vasıtasıyla, bir kamu görevlisine veya göstereceği bir başka kişiye menfaat sağlamaya çalıştığı” belirtilerek 4 yıldan 12 yıla kadar hapsi istendi.

Önce 6 yıl hapis verip indirim yaptı

Yargıtay 5. Ceza Dairesi, Sarıoğlu'na önce 6 yıl hapis cezası verdi, cezasını rüşvetin teşebbüs aşamasında kalması ve sabıkasız geçmişini göz önünde bulundurarak 2 yıl 6 aya indirdi.

Yargılanırken AK Parti'li vekille evlendi

Faruk Sarıoğlu hakkında yürütülen soruşturma devam ederken AK Partili vekil Emine Zeybek ile evlendi. Hâkim ve savcılığın siyasetten uzak olması gerektiğini düşünenlerden olduğunu aktaran Sarıoğlu emekli olmasının nedeninin yaptığı evlilik olduğunu savunmuştu.