BIST 4.858
DOLAR 18,63
EURO 19,40
ALTIN 1.051,58
HABER /  POLİTİKA

ÖSYM'den erken seçim sinyali! Üniversiteye Giriş Sınavı seçimin yapılacağı 18 Haziran'a konuldu!

ÖSYM'den erken seçim sinyali! Üniversiteye Giriş Sınavı seçimin yapılacağı 18 Haziran'a konuldu!

ÖSYM, milyonlarca öğrencinin merakla beklediği üniversiteye 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 17-18 Haziran 2023'te yapılacağını açıkladı. ÖSYM'nin normalde cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi olacak 18 Haziran'ı sınav tarihi olarak belirlemesi erken seçim tartışmalarını hararetlendirdi. MHP lideri Devlet Bahçeli, seçimlerin zamanında yani 18 Haziran 2023'te yapılacağını açıklamıştı.

Abone ol

Erken seçim iddiaları sürerken, dün önce Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir, "Seçimler Mart veya Nisan'da yapılabilir" diye yazdı. Ardından da ÖSYM, milyonlarca öğrencinin katılacağı üniversiteye giriş sınavı YKS'nin 17-18 Haziran 2023'te yapılacağını duyurdu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, erken seçim tartışmalarına karşı çıkmış ve "Seçimler 18 Haziran 2023 günü yapılacak" demişti. 

 Seçim günü YKS mi yapılacak?

ÖSYM'nin 17-18 Haziran 2023'ü milyonlarca öğrencinin sınava gireceği gün olarak belirlemesi, "İktidar erken seçimin sinyalini verdi. Hükümetten habersiz YKS için böyle bir tarih belirlenemez" iddialarını gündeme getirdi. Ankara kulisleri bir kez daha hararetlendi.

Devlet Bahçeli "Seçim zamanında yani 18 Haziran 2023'te yapılacak" demişti.

ÖSYM YKS takvimini geri mi çekti?

Erken seçim tartışmalarının başlamasının ardından ÖSYM'nin, YKS'nin 17-18 Haziran 2023'te yapılacağı duyurusunu geri çektiği belirtiliyor. Ancak dün hem Habertürk Ankara Temsilcisi'nin yazısı hem de ÖSYM'nin açıkladığı takvim "Mart ya da Nisan'da erken seçim var" iddialarını güçlendirdi.

İlgili Haberler
2023 YKS sınavının ne zaman yapılacağı belli oldu! ÖSYM açıkladı... Bomba kulis! Baharda seçime gidilebilir! AK Parti'den "Ay sonuna kadar istifa edin" talimatı...
ÖNCEKİ HABERLER
Meral Akşener'e çiçek veren öğretmenin maaşı kesildi, sürgüne gönderildi
Meral Akşener'e çiçek veren öğretmenin maaşı kesildi, sürgüne gönderildi
Düzce'de hangi depremzedeye kaç lira yardım yapılacak? 71 bina 134 bağımsız bölüm yıkılacak
Düzce'de hangi depremzedeye kaç lira yardım yapılacak? 71 bina 134 bağımsız bölüm yıkılacak
112’yi arayıp ’İntihar edeceğim’ dedi! Eve giden ekipler cesedini buldu
112’yi arayıp ’İntihar edeceğim’ dedi! Eve giden ekipler cesedini buldu
Brezilya, turnuvaya Sırbistan galibiyetiyle başladı
Brezilya, turnuvaya Sırbistan galibiyetiyle başladı
Süleyman Soylu ve Murat Kurum'dan Düzce açıklaması
Süleyman Soylu ve Murat Kurum'dan Düzce açıklaması
Fenerbahçe Stadyumu'nun ismi Atatürk Stadyumu oluyor
Fenerbahçe Stadyumu'nun ismi Atatürk Stadyumu oluyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan SMA ilacı açıklaması
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan SMA ilacı açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan FETÖ konusunda geri adım atar mı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan FETÖ konusunda geri adım atar mı?
Cihat Yaycı Paşa'ya göre Erdoğan'ın Sisi'nin elini sıkması doğru mu?
Cihat Yaycı Paşa'ya göre Erdoğan'ın Sisi'nin elini sıkması doğru mu?
Tek haneli faiz dış basında nasıl yankılandı?
Tek haneli faiz dış basında nasıl yankılandı?
Almanya'dan Türkiye açıklaması: Türkiye'yi belkemiği pozisyonunda görüyoruz
Almanya'dan Türkiye açıklaması: Türkiye'yi belkemiği pozisyonunda görüyoruz
Cristiano Ronaldo kupa tarihine geçti
Cristiano Ronaldo kupa tarihine geçti