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Deprem anında ortaya çıkmıştı! İşte korkutan o gizemli ışıkların nedeni

Deprem anında ortaya çıkmıştı! İşte korkutan o gizemli ışıkların nedeni

Düzce'de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremde ortaya çıkan gizemli görüntüler gündem olmuştu. Deprem sırasında gökyüzünde beliren gizemli ışıkların nedeni belli oldu.

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Düzce'de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremde ortaya çıkan gizemli görüntüler gündem olmuştu. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Ali Pınar, gizemli ışıklarla ilgili olarak "Bunun kaynağı tamamen faylanmayla alakalı. Görülen o ışıklar yüzde 90’lık kısım dediğimiz sismik enerjinin ısıya dönüşme olayıdır" dedi.

Gökyüzündeki gizemli ışıkların nedeni

Düzce'de çarşamba saat 04:08'de merkez üssü Sarıdere-Gölyaka-Düzce'de meydana gelen depremde Zonguldak’ın Alaplı ilçesine bağlı Çamlıbel Köyü’nde gökyüzünde ışık ortaya çıkmıştı. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Ali Pınar ışığı yorumladı.

Işıklar enerjinin ısıya dönüşme olayı

Aynı olayın 17 Ağustos 1999 İzmit depreminde de yaşandığını belirten Prof. Dr. Pınar, "Bu sismik enerjinin açığa çıkması genelde fayın hareketiyle meydana gelir. Fay hareketi ile çok yüksek ısı açığa çıkar. Aynı şekilde dün sabahki depremle birlikte bölgede bir ışık görüldü. Bunun kaynağı tamamen faylanmayla alakalı. Şunu da belirtmekte fayda var.

Bir fay üzerinde biriken sismik enerjinin yüzde 90’ı tamamen ısıyla çıkar.

Bir fay üzerinde biriken sismik enerjinin yüzde 90’ı tamamen ısıyla çıkar. O hareketle birlikte büyük ısı oluşmaktadır. Sadece geri kalan yüzde 10 sismik enerjiyle açığa çıkar. Bu aslında çok önemli bir olay. Çünkü eğer biriken enerjinin tamamı sismik dalgalara dönüşmüş olsaydı, bizim bugün gördüğümüz şiddetin 10 katı şiddetli dalgalar görebilirdik. Dolayısıyla bu fayın hareketiyle biriken enerjinin yüzde 90’ı ısıyla ortaya çıkması çok faydalı bir olay. Sadece yüzde 10 kısmı deprem dalgası olarak yayılmaktadır.

Aynı olay 17 Ağustos 1999 İzmit depreminde de görülmüş vatandaşlar tarafından bildirilmişti"

Işık olarak gördüğümüz kısım yüzde 90’lık kısım. Çünkü fayın hareketi ile iki bloğun birbirine sürtmesiyle birlikte çok büyük ısı açığa çıkar. Görülen o ışıklar yüzde 90’lık kısım dediğimiz sismik enerjinin ısıya dönüşme olayıdır. Benzer olay sadece dün akşamki depremde olmadı aynı olay 17 Ağustos 1999 İzmit depreminde de görülmüş vatandaşlar tarafından bildirilmişti" dedi.

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