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Bakan Bilgin en net cevabı verdi! Asgari ücrete yüzde 50 zam olacak mı?

Bakan Bilgin en net cevabı verdi! Asgari ücrete yüzde 50 zam olacak mı?

Asgari ücret zammının ne olacağı merak ediliyor. Zamla ilgili çeşitli iddialar ortaya atılırken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, "Yüzde 50 zam olur mu?" sorusunu yanıtladı. Bakan Bilgin, "Hayali değil gerçekçi bir rakam üzerinde durmak lazım" dedi.

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Aralık ayının sonuna yaklaşırken milyonlarca çalışan 2023 yılında alacağı asgari ücrete kilitlendi. Asgari ücret için ilk görüşme 7 Aralık'ta yapılacak. İşverenler, işçi, sendikalar ve hükümetin masaya oturacağı asgari ücret görüşmesinde son karar aralık ayının sonunda netleşecek. Milyonlarca kişi asgari ücretle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor.

Çalışma Bakanlığı asgari ücretle ilgili ilk adımı atmış, beklentilerle ilgili kamuoyu araştırmasını başlatmıştı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun aralık ayının ilk haftasında toplanması bekleniyor. Yeni ücrete ilişkin zam oranının ne olacağı merak ediliyor.

Bakan Bilgin en net cevabı verdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücretle ilgili Star Haber Genel Yayın Yönetmeni Nazlı Çelik'e önemli açıklamalar yaptı.

Bilgin, "Halen 5 bin 500 lira olan asgari ücrete yüzde 50 zam olur mu?" sorusuna?, "İşletmelerin ödeyebileceği bir ücret arayışındayız" yanıtını verdi.

Asgari ücrete yüzde 50 zam yapılır mı

Bakan Bilgin, "Hayali değil gerçekçi bir rakam üzerinde durmak lazım" ifadesini kullandı.

Asgari ücret nasıl belirleniyor?

Asgari ücret halen net 5 bin 500 TL düzeyinde bulunuyor. 1 Ocak 2023'ten itibaren geçerli olacak yeni ücret Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışmaları sonucunda netleşecek.

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

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