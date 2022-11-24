Milyonlar bekliyordu netleşti! İşte 2023 asgari ücret zammında üst sınır
Asgari ücret ile ilgili son dakika gelişmesi! Asgari ücret zammında üst sınır netleşti. Asgari ücret 2023 zammı için kulislerde 4 farklı senaryo konuşuluyor. Bir yandan çalışanlar diğer yandan işverenler hesaplamalarına devam ederken, yeni asgari ücretin yüzde 55 zamla rakamın 8.500 lira olacağı konuşuluyor.
Bu rakam ise asgari ücret 2023 için üst limit olarak görülüyor. Öte yandan zamlı yeni maaşların hangi ay yatacağıyla ilgili bilgi verildi. İşte asgari ücret ile ilgili yeni detaylar...
Asgari Ücret Tespit Komisyonu henüz toplanmadı ancak milyonlar nefesini tutmuş, yeni yılda yeni maaşını merak ediyor. Asgari ücret 2023 zammı için kulislerde 4 farklı senaryo konuşuluyor.
Bir yandan çalışanlar diğer yandan işverenler hesaplamalarına devam ederken, yeni asgari ücretin yüzde 55 zamla rakamın 8.500 lira olacağı konuşuluyor. Bu rakam ise asgari ücret 2023 için üst limit olarak görülüyor
Asgari ücretli çalışanlar Ocak 2023 zammı için Aralık ayını bekliyor. 7-8-9 Aralık’ta tarihlerinden birinde ilk toplantısını gerçekleştirmesi beklenen Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeni rakamı belirleyecek.