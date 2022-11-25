Askerlik ve doğum borçlanması EYT'li yapar mı? Vedat Bilgin çok net konuştu

Milyonların gözü EYT aralık ayında çıkacak olan düzenlemesinde. Askerlik ve doğum borçlanmasıyla sigorta başlangıç tarihini geri çekerek EYT'li olma hayali kuranlarla ilgili açıklama yapan Bakan Vedat Bilgin, "EYT için net tarih 8 Eylül 1999. Yıpranma hakkı, doğum ve askerlik borçlanmaları olsa bile işe başlangıç tarihi geriye çekilemez." dedi.

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Askerlik ve doğum borçlanmasıyla sigortalı başlangıç tarihini çekme planları yapanlara kötü haber geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Star Haber Genel Yayın Yönetmeni Nazlı Çelik'in sorularını yanıtladı.

Bakan Bilgin, Aralık ayında çözülmesi beklenen Emeklilikte Yaşa Takılanlar'la (EYT) ilgili açıklamalarda bulundu.

Bilgin, "EYT için net tarih 8 Eylül 1999. Yıpranma hakkı, doğum ve askerlik borçlanmaları olsa bile işe başlangıç tarihi geriye çekilemez. Bunlar ancak eksik prim gün sayısını tamamlamak üzere yapılır. Yani o eksik kalan prim gün sayısını telafi eder. Ama işe başlangıcı geri çekmez. Öyle bir şey yok." dedi.