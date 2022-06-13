ABD askeri PKK-YPG'li teröristlerle sınırda devriye gezmeye başladı! Türkiye'ye gözdağı

TÜRKİYE'nin Suriye’de sınır boyunca 30 kilometre derinliğinde güvenli bölge oluşturma ve Tel Rıfat ile Menbic’i terörden temizleme amaçlı harekat için hazırlıklar sürüyor. Türkiye’den hareket eden çok sayıda askeri malzeme yüklü TIR, Tel Rıfat’a yönelik harekatın başlangıç noktalarından biri olacağı değerlendirilen güvenli bölgedeki Mare bölgesine geçmiş durumda. Sınır ötesi harekât hazırlıkları sürerken Türkiye sınırına 3 kilometre mesafede bulunan Kamışlı'dan dikkat çeken görüntüler geldi.