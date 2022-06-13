ABD askeri PKK-YPG'li teröristlerle sınırda devriye gezmeye başladı! Türkiye'ye gözdağı
TÜRKİYE'nin Suriye’ye sınır ötesi harekât hazırlıkları sürerken, sınıra 3 kilometre mesafede bulunan Kamışlı'da ABD askerleri PKK-YPG'li teröristlere desteğe geldi. Teröristlerle ABD askerlerinin Kamışlı sokaklarında yaya devriye attıkları görüntüler uluslararası haber ajansı AFP'nin objektifine yansıdı.
TÜRKİYE'nin Suriye’de sınır boyunca 30 kilometre derinliğinde güvenli bölge oluşturma ve Tel Rıfat ile Menbic’i terörden temizleme amaçlı harekat için hazırlıklar sürüyor. Türkiye’den hareket eden çok sayıda askeri malzeme yüklü TIR, Tel Rıfat’a yönelik harekatın başlangıç noktalarından biri olacağı değerlendirilen güvenli bölgedeki Mare bölgesine geçmiş durumda. Sınır ötesi harekât hazırlıkları sürerken Türkiye sınırına 3 kilometre mesafede bulunan Kamışlı'dan dikkat çeken görüntüler geldi.
Uluslararası haber ajansı AFP, ABD askerlerinin YPG'li teröristlerle birlikte Kamışlı'ya bağlı bir köyde devriye gezdiği görüntüleri abonelerine servis etti. Fotoğraflarda ABD askerlerinin zırhlı araçlarla bölgede devriye gezdiği görüldü.
Bir kısmı rejim güçleri tarafından kontrol edilen Kamışlı, Mardin'in Nusaybin ilçesinin hemen karşısında yer alıyor.
Fırat'ın batısında temizlik
Öte yandan Tel Rıfat ve Menbic’de eş zamanlı gerçekleştirilecek askeri operasyonun hedefleri de belirlendi. Saha çalışmalarıyla Mehmetçik ve SMO güçlerinin hangi noktalardan kentlere geçiş yapacakları, bölgedeki kritik noktalar, ilk alınması gereken yerler işaretlendi.